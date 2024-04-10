Веселі пригоди та історії: комедії, які змусять сміятися весь день

UAportal підготував добірку з п'яти комедій 2016-2018 років. Від дотепних пригод до веселих шкільних витівок – ці комедійні фільми змусять сміятися до сліз кожного глядача.

"Мисливці на привидів"

Рейтинг IMDb: 5.2/10

Жанр: Бойовик, комедія, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Іван Рейтман

"Мисливці на привидів" розповідає про групу дослідників паранормальних явищ, які розпочинають бізнес з ловлі привидів у Нью-Йорку після раптового збільшення паранормальної активності. Розкриваючи змову з метою настання апокаліпсису, вони повинні врятувати місто від знищення.

"Джуманджі: Поклик джунглів"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Бойовик, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 119 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Метт Толмах

Фільм розповідає, як четверо старшокласників знаходять стару ігрову приставку і потрапляють у джунглі, стаючи обраними ними аватарами. Вони повинні пройти підступною місцевістю, подолати небезпечні перешкоди та разом завершити гру, щоб повернутися в реальний світ.

"Кролик Петрик"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США, Австралія, Великобританія

Тривалість: 95 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер: Вілл Глюк

За мотивами класичних дитячих казок Беатріс Поттер, "Кролик Петрик" розповідає історію про пустотливого та сміливого кролика на ім'я Петрик та його постійну ворожнечу з містером МакҐреґором. Коли улюблений сад Петрика опиняється під загрозою, він мусить розробити план, щоб перехитрити сварливого фермера і зберегти гармонію в околицях.

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"Балада Бастера Скраґґса"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Драма, мюзикл, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 133 хвилини

Рік: 2018

Головний продюсер: Ітан Коен

Цей фільм-антологія вестернів складається з шести унікальних історій, які заглиблюються в різні сюжети, що відбувалися на Старому Заході. Від співочих ковбоїв до грабіжників банків – у кожній історії представлені окремі персонажі, пам'ятні моменти та уроки про життя, смерть і людяність.

"Пси війни"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Комедія, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 114 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Скотт Буднік

Заснований на реальних подіях, фільм "Пси війни" розповідає про неймовірний успіх двох молодих торговців зброєю, які отримують військовий контракт від США. Прагнучи швидко заробити грошей, дует мандрує небезпечним світом міжнародної торгівлі зброєю, зустрічаючись на своєму шляху з підозрілими персонажами та несподіваними викликами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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