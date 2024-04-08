Пригоди, сміх та зворушливі історії: найкращі фільми для сімейного перегляду

Відчуйте магію сімейного кіно з добіркою найкращих комедійних фільмів 2020-2022 років від UAportal. Ці історії сповнені захопливих пригод, сміху та зворушливих моментів, які зачарують глядачів різного віку.

"Кролик Петрик: Втеча до міста"

Рейтинг IMDB: 6.2/10

Жанр: Комедія, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість фільму: 93 хвилини

Рік випуску: 2020

Режисер: Уілл Глак

У цьому чудовому продовженні пустотливий Кролик Петрик вирушає у захопливу пригоду за межі саду містера Мак Ґреґора. Захоплений безмежними можливостями, Петрик потрапляє в різні кумедні, але водночас і небезпечні ситуації. Разом зі своїми друзями він мусить долати труднощі, відкривати для себе справжнє значення сім'ї та доводити, що він може стати значно кориснішим, ніж просто кролик-бешкетник.

"Війна з дідусем"

Рейтинг IMDB: 5.5/10

Жанр: Комедія, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість фільму: 94 хвилини

Рік випуску: 2020

Режисер: Тім Хілл

"Війна з дідусем" розповідає про комедійне протистояння між маленьким Пітером та його пустотливим дідусем, який несподівано переїжджає до них і займає кімнату Пітера. Те, що спочатку здається веселою і нешкідливою жартівливою війною, швидко переростає в справжню битву, розділяючи сім'ю і доводячи стосунки до межі.

"Великий червоний пес Кліффорд"

Рейтинг IMDB: 5.9/10

Жанр: Комедія, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість фільму: 96 хвилин

Рік випуску: 2021

Режисер: Уолт Беккер

Заснований на улюбленому персонажі дитячої книжки,"Великий червоний пес Кліффорд" розповідає зворушливу історію Емілі Елізабет та її надзвичайного найкращого друга Кліффорда. Коли з маленького цуценяти Кліффорд чарівним чином перетворюється на величезного червоного пса, їхнє тихе міське життя перевертається з ніг на голову.

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"Мисливці на привидів: З того світу"

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедія, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість фільму: 124 хвилини

Рік випуску: 2021

Режисер: Джейсон Райтман

Продовження культової франшизи "Мисливці на привидів: З того світу" запрошує глядачів у захопливу і ностальгічну подорож, сповнену сміху, примарних зустрічей і надприродних таємниць. У маленькому містечку мати-одиначка та її діти встановлюють зв'язок з першою командою Мисливців за привидами та відкривають власні надприродні здібності.

"Їжак Сонік 2"

Рейтинг IMDB: 6.5/10

Жанр: Комедія, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість фільму: 122 хвилини

Рік випуску: 2022

Режисер: Джефф Фаулер

Після успіху першої частини, "Їжачок Сонік 2" повертає улюбленого персонажа відеоігор і знайомить з новими захопливими пригодами. Разом зі своїми вірними друзями Сонік має вижити у світі, сповненому роботів-супротивників та диявольських планів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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