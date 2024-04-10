Жахливі та моторошні історії: фільми жахів, які налякають кожного

UAportal підготував добірку з п'яти хорор-фільмів з 2016 по 2017 роки. Від психологічних трилерів до моторошних жахів – ці фільми обов'язкові до перегляду для всіх любителів страшного кіно.

"Спліт"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Драма, жахи, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 117 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Джейсон Блум

У фільмі "Спліт" троє дівчат потрапляють у пастку до чоловіка з дисоціативним розладом ідентичності, який має безліч особистостей, кожна з яких небезпечніша за попередню. Відчайдушно намагаючись втекти, вони розкривають жахливі таємниці роздвоєного розуму свого викрадача.

"Пастка"

Рейтинг IMDb: 7.7/10

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 104 хвилини

Рік: 2017

Головний продюсер: Джейсон Блум

Фільм "Пастка" розповідає історію молодого афроамериканця, який відвідує родинний маєток своєї подруги, але натрапляє на зловісну змову, що ставить під загрозу його життя. Маючи справу з расовою неприязню та низкою тривожних подій, він повинен знайти спосіб втекти, поки не стало надто пізно.

"Воно"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Драма, жахи

Країна виробництва: США

Тривалість: 135 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Рой Лі

Фільм розповідає про групу з семи дітей, яких тероризує клоун Пеннівайз – стародавнє зло, що змінює форму і прокидається кожні 27 років, щоб нажитися на дитячих страхах. Протистоячи власним демонам, вони стають тісно пов'язані між собою, щоб протистояти зловісній силі і покласти край її терору.

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"Життя"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Жахи, фантастика, трилер

Країна виробництва: США

Тривалість: 103 хвилини

Рік: 2017

Головний продюсер: Девід Еллісон

"Життя" розповідає про групу астронавтів на борту Міжнародної космічної станції, які виявляють позаземний організм, що швидко еволюціонує і становить загрозу їхньому життю. Коли їхня космічна місія перетворюється на боротьбу за виживання, вони повинні знайти спосіб зупинити істоту, щоб вона не дісталася Землі і не знищила людство.

"Демон всередині"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

Жанр: Жахи, містика, трилер

Країна виробництва: Великобританія

Тривалість: 99 хвилин

Рік: 2016

Головний продюсер: Фред Бергер

Фільм "Демон всередині" розповідає про двох судмедекспертів, батька і сина, які отримують на експертизу невпізнане жіноче тіло. Дедалі глибше занурюючись у справу, вони знаходять дедалі більш дивні та шокуючі докази, які вказують на те, що тут замішані надприродні сили. Маючи обмаль часу, вони повинні розгадати таємницю Джейн Доу, щоб врятувати себе від подібної долі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про екшн-фільми, які покорили глядачів по всьому світу. Зокрема, ці фільми поклали шлях у майбутнє цього жанру.

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