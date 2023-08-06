Цей знак зодіаку приречений на самотність: йому важко знайти кохання та друзів

Серед усіх уродженців зодіакального кола є один, представники якого мають дуже складний характер. Вони недовірливі до оточуючих, тримають дистанцію з усіма та приховують свої почуття за маскою. Через це їм важко знайти не лише другу половинку, а й друзів.

За словами астрологів, йдеться про Козерогів. Люди часто не люблять їх, тому що уродженців цього зодіакального знаку важко зрозуміти. Козероги приречені на самотність, якщо не попрацюють над собою і не визначать, що є пріоритетом у їхньому житті – любов та сім'я чи робота.

Через те, що Козероги недовірливі, їм дуже складно вибудувати стосунки з іншими людьми, як професійні, так і особисті. Уродженці знаку вкрай критичні та вперті, що відштовхує оточуючих. Багато хто вважає Козерогів байдужими та безжальними.

Навіть якщо уродженцям знаку лестить чиєсь прагнення завоювати їхнє серце, вони ніколи не зроблять перший крок. Козероги жорсткі та непоступливі, ними керує насамперед розум, а не серце, тому вони можуть свідомо обирати стосунки без кохання.

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