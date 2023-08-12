Цей тест розповість про вас усе! Виберіть одне серце на картинці – і дізнайтеся, чого вам не вистачає у стосунках

Не буває ідеальних людей, як не буває вічно ідеальних стосунків. Порозуміння в парі залежить від уміння шукати компроміси, визнавати помилки і рухатися далі. Однак якщо виникає відчуття, що щось йде не так, але важко розібратися, що саме, прийти на допомогу може психологічний тест.

Подивіться на шість сердець вище та виберіть одне з них, яке першим приверне вашу увагу. Цей вибір покаже, чого вам не вистачає у ваших стосунках.

Серце №1

Є багато ознак того, що вам не вистачає місця у стосунках. Вам потрібно більше свободи та часу для себе. Ви не можете і не бажаєте повністю присвятити себе партнерові. У вас також є інші цілі та мрії. Ви втомилися від постійної присутності іншої людини.

Ви відчуваєте себе загнаними в кут, здається, що партнер занадто сильно контролює вас, не довіряє вам і вимагає занадто багато чого. Ця ситуація стає все більш стомлюючою та нестерпною.

Серце №2

Ваші стосунки, мабуть, нудні. Рутина вимотує і повільно, але вірно вбиває любов та інтерес до іншої людини. Ви втомилися від шаблонів, що повторюються. Вам потрібна деяка різноманітність, гострі відчуття.

Ви відчуваєте, що ці стосунки перестали розвиватися і більше не приносять вам жодної користі. Це викликає втому та роздратування.

Серце №3

Чого вам найбільше не вистачає, так це інтересу та уваги з боку вашого партнера. Ви часто відчуваєте, що ви менш важлива людина у цих стосунках, що вас ігнорують.

Вам здається, що між вами немає рівності, ви нижче. Ваші потреби, очікування та почуття не такі важливі. Першу скрипку грає хтось інший, і ви повинні йому аплодувати та підкорятися.

Серце №4

Навіть якщо ви у стосунках, ви втрачаєте головне – любов. Ви не відчуваєте, що інша людина справді любить вас. У вас складається враження, що ви йдете по життю самі і несете всю тяжкість цих стосунків на власних плечах.

Ви думаєте, що багато віддаєте і нічого не отримуєте натомість. Вам потрібно більше інтересу та уваги з боку іншої людини. Ви хочете, щоб вас переконували в любові до вас увесь час та у різний спосіб.

Серце №5

Ви не відчуваєте себе привабливою та бажаною людиною для свого коханого чи коханої. Вам не вистачає іскри пристрасті. Ви хочете знову відчути метеликів у животі та хвилювання, просто думаючи про іншу людину. Ймовірно, ви вже на етапі стабільних, тривалих стосунків.

Ви знайомі так давно, що іноді ставитеся до партнера як до друга. У довгостроковій перспективі така ситуація може зруйнувати стосунки. Кохання згоряє, якщо ми не дбаємо про те, щоб розпалити вогонь.

Серце №6

Вам не вистачає почуття безпеки та стабільності у стосунках. У вас створюється враження, що ви йдете по хиткій землі і будь-якої миті можете спіткнутися. Щодня вас супроводжують невпевненість та безліч сумнівів.

Ваші стосунки досить бурхливі, що у довгостроковій перспективі важко переносити. Ви хочете спокою зараз, тому що хаос навколо вас починає вас втомлювати та турбувати.

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