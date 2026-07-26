Що приготувати з кабачків: рецепт смачного рулета

Нарешті сезон кабачків.

Показую, як приготувати такий кабачковий рулет, що пальчики оближете.

Інгредієнти:

• Кабачок — 1-2 шт.

• Твердий сир — 170 г

• Куряче філе — 300 г

• Крем-сир — 150 г

• Кріп — 50 г

• Цибуля червона — 1 шт.

• Помідор — 1 шт.

• Сіль та перець

Спосіб приготування:

1. Наріжте кабачки кільцями. Викладіть на деко шар тертого сиру, зверху викладіть кабачки та присипте ще одним шаром сиру. Відправте в духову шафу на 20 хвилин і випікайте при 180 градусах.

2. Змішайте крем-сир і кріп. Додайте сіль та перець до суміші.

3. Обсмажте куряче філе з додаванням солі та перцю. Наріжте на тонкі шматки.

4. Готові кабачки змастіть соусом з крем-сиру. Зверху викладіть цибулю, помідори та курку, як показано у відео. Обережно згорніть рулетом і наріжте порційними шматочками.