Що одягнути та взути влітку, аби врятуватися від спеки

Витримати високу температуру може бути непросто, особливо під впливом прямих сонячних променів. Головне – правильно одягатися, щоб боротися зі спекою. UAportal розповідає про найважливіші поради, які вам у цьому допоможуть.

Надавайте перевагу повітропроникним тканинам

Коли справа доходить до літнього вбрання, обирайте тканини, які пропускають повітря, дозволяючи вашому тілу дихати. Обирайте матеріали, які не прилипають до шкіри, швидко поглинають і випаровують вологу, сприяючи правильній терморегуляції. Ідеальні тканини – льон, шовк, бавовна, і навіть віскоза та штапель з більш бюджетного асортименту.

Обирайте світліші кольори та комфортний одяг

Фізика вчить нас, що темні кольори притягують тепло, а світлі – відштовхують. Тому для спекотних днів найкраще обирати одяг білого, бежевого або інших світлих відтінків. Таким чином, ви дозволяєте сонячному теплу відбиватися від вашого вбрання, зберігаючи прохолоду.

Облягаючий одяг обмежує потік повітря і перешкоджає здатності вашого тіла "дихати". Це створює парниковий ефект під тканиною, що потенційно може призвести до подразнення шкіри. Підтримуйте тенденцію оверсайзу в літньому сезоні, оскільки вона забезпечує більшу циркуляцію повітря та сприяє комфорту.

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Вибір правильного взуття

Комфорт завжди має бути пріоритетом, незалежно від пори року. Влітку обирайте легке та дихаюче взуття. Якщо ви надаєте перевагу підборам, обирайте висоту від трьох до чотирьох сантиметрів, щоб забезпечити і стиль, і комфорт. Взуття з відкритим носком ідеально підходить для спекотних днів, дозволяючи ногам дихати.

Однак, оскільки кросівки стали невід'ємною частиною сучасного гардероба, обов'язково поєднуйте їх з легкими шкарпетками з натуральних матеріалів. Взуття з тканинною основою також є чудовим варіантом, оскільки воно забезпечує циркуляцію повітря.

Пам'ятайте про найнеобхідніше

Перед тим, як вийти на вулицю, не забудьте подбати про захист від сонця. Нанесіть сонцезахисний крем, одягніть сонцезахисні окуляри і відповідний головний убір.

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