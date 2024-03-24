Що буде, якщо перестати споживати продукти з глютеном

UAportal розкриває потенційні наслідки виключення продуктів з глютеном з вашого раціону. Дізнайтеся всі переваги та недоліки такого рішення.

Плюси

Травлення

Виключення глютену з раціону може призвести до поліпшення стану системи травлення у людей з харчовою чутливістю. Це може призвести до зменшення таких симптомів, як здуття живота, гази та біль у шлунку, що сприятиме загальному покращенню самопочуття та комфорту.

Втрата ваги

У деяких людей, які припиняють вживати глютен, може спостерігатися втрата ваги. Потенційно це може бути пов'язано з тим, що продукти, які містять глютен у складі, часто є висококалорійними, а відмова від них може призвести до загального зниження споживання кілокалорій.

Підвищення рівня енергії

Для деяких людей виключення глютену з раціону може призвести до підвищення рівня енергії. Це може відбутися в результаті відсутності проблеми з травленням.

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Мінуси

Соціальні виклики

Відмова від глютену може спричинити соціальні проблеми, особливо коли мова йде про відвідування ресторанів або світських заходів. Знайти відповідні варіанти їжі може бути складно, і в таких ситуаціях люди можуть відчувати себе ізольованими.

Витрати

Безглютенові продукти, як правило, дорожчі, ніж їхні аналоги. Це може створити фінансовий тягар для людей, яким потрібно купувати такі спеціалізовані продукти.

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