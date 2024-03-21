Ідеально для вечірнього чаювання: рецепт кокосового чізкейку

Це казково ніжне та багате на смак кокосове чизкейк-печиво підкорить вас з першого ж куска. Рецепт його приготування надзвичайно простий, а результат - пухкий та делікатний пиріг з неперевершеним поєднанням кокосових та вершкових нот. Він обов'язково припаде до смаку вашим дітям та стане чудовим доповненням до пахучої кави чи чаю. Про це пише Shuba.

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Інгредієнти :

Для основи:

- Печиво - 200 г

- Вершкове масло 82% - 60 г

Для сирної маси:

- Кисломолочний сир - 1 кг

- Кокосові вершки - 65 мл

- Цукор - 150 г

- Кокосова стружка - 100 г

- Курячі яйця - 4 шт.

- Пакетик желатину

Для прикраси:

- Кокосова стружка - 50 г

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Підготовка:

Подрібніть печиво за допомогою блендера або розітріть качалкою у пакеті. Додайте розтоплене вершкове масло і вимішайте. Вистеліть форму для випікання пергаментом, для бортиків вирізавши окрему високу смужку. Викладіть підготовлену основу з печива на дно форми та щільно утрамбуйте. Збийте яйця з цукром до пишної маси. В іншій мисці змішайте сир, желатин, кокосові вершки та стружку. Обережно вимішайте яєчну масу до сирної суміші. Вилийте масу на основу з печива і посипте зверху рештою кокосової стружки. Випікайте при 160°С протягом 90 хвилин в режимі верх-низ. Залиште у духовці ще на 40 хвилин для поступного охолодження.

Насолоджуйтеся чудовим ароматним кокосовим чизкейком власного приготування!

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