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Якщо набридли сирники: як приготувати сирну запіканку з родзинками

Ігор Романько

Як зробити сирну запіканку з родзинками на сніданок.

Любите сирники? А як вам сирна запіканка? Це ж справжня смакота! Її можна їсти як на сніданок, так і на десерт. А готувати її зовсім не складно. Сьогодні ми поділимось з вами рецептом дуже смачної, пишної та ароматної сирної запіканки.

Рецепт знайшли в Instagram. Запіканка виходить дуже пишною, ароматною і смачною. Її можна їсти як гарячою, так і холодною. Спробуйте приготувати цю запіканку, і ви не пошкодуєте. До речі, ви можете додати до сирної маси інші інгредієнти, наприклад, курагу, цукати, горіхи або сухофрукти.

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Інгредієнти:

  • 700 г сиру 5%
  • 4 яйця
  • 200 г цукру
  • 50 г кукурудзяного крохмалю
  • дрібка солі
  • 10 г ванільного цукру
  • 150-200 г родзинок

Приготування:

  1. У сир додайте яйця, цукор, крохмаль, ванільний цукор і перебийте блендером.
  2. Додайте родзинки, перемішайте.
  3. Змастіть форму маслом, вилийте сирну масу.
  4. Випікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-45 хвилин.

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