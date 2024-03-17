Якщо набридли сирники: як приготувати сирну запіканку з родзинками

Любите сирники? А як вам сирна запіканка? Це ж справжня смакота! Її можна їсти як на сніданок, так і на десерт. А готувати її зовсім не складно. Сьогодні ми поділимось з вами рецептом дуже смачної, пишної та ароматної сирної запіканки.

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Рецепт знайшли в Instagram. Запіканка виходить дуже пишною, ароматною і смачною. Її можна їсти як гарячою, так і холодною. Спробуйте приготувати цю запіканку, і ви не пошкодуєте. До речі, ви можете додати до сирної маси інші інгредієнти, наприклад, курагу, цукати, горіхи або сухофрукти.

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Інгредієнти:

700 г сиру 5%

4 яйця

200 г цукру

50 г кукурудзяного крохмалю

дрібка солі

10 г ванільного цукру

150-200 г родзинок

Приготування:

У сир додайте яйця, цукор, крохмаль, ванільний цукор і перебийте блендером. Додайте родзинки, перемішайте. Змастіть форму маслом, вилийте сирну масу. Випікайте запіканку в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-45 хвилин.

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