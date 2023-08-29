Великий успіх чи падіння? Гороскоп на супермісяць 30 серпня для всіх знаків зодіаку

Блакитний Місяць, який зійде 30 серпня, принесе всім знакам зодіаку багато новин – це ідеальний час для змін та важливих рішень. Астрологи розповіли, чого чекати різним знакам зодіаку і кому потрібно бути особливо пильним.

Овен (20 березня – 19 квітня)

Дозвольте собі розслабитись – особливо, якщо ви знаходитесь на межі вигоряння. Супермісяць – найкращий час, щоб переосмислити життя і зазирнути всередину себе. Визначте, що для вас найважливіше, і починайте рух до цілі.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Добре оточувати себе однодумцями, проте будьте обережні – серед друзів є людина, яка явно не бажає вам добра. Сміливо розривайте токсичні зв'язки.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Цей супермісяць принесе вам кар'єрний успіх – можливе підвищення на посаді, яке спричинить зростання доходів. Не бійтеся зробити крок уперед, коли це потрібно.

Рак (21 червня – 22 липня)

У вас може виникнути відчуття, що ви знаходитесь на порозі чогось більшого та грандіозного. Можливо, йдеться про зміну роботи, переїзд чи подорож. Важливо проявити терпіння – тоді все вийде.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Цей супермісяць може стати американськими гірками для Левів – їм доведеться відпустити минуле. Може статися серйозний поворот на роботі чи особистому житті. Уродженцям знаку треба буде взяти на себе відповідальність та переглянути бюджет.

Діва (23 серпня – 21 вересня)

Знайдіть час для романтики – цей супермісяць нагадає, наскільки важливі стосунки з другою половинкою. Самотні уродженці знаку можуть зустріти свою людину і закрутити бурхливий роман.

Терези (22 вересня – 22 жовтня)

Обмеження – це найважливіше для Терезів у цей супермісяць. Немає нічого поганого в тому, щоб відхилити деякі запрошення та подбати про своє здоров'я.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Блакитний Місяць змусить Скорпіонів повірити у свої сили – вони можуть сміливо заявити про себе на роботі. Також це гарний час для тих, хто вирішив зробити пропозицію руки та серця другій половинці.

Стрілець (22 листопада – 20 грудня)

Це супермісяць поверне Стрільців зі світу мрій у реальність – їм доведеться вирішувати безліч проблем, насамперед побутових. Ухилитися цього разу не вийде.

Козеріг (21 грудня – 19 січня)

Козерогам у супермісяць доведеться вийти зі своєї зони комфорту, але це відкриє перед ними нові можливості. Уродженці знаку можуть отримати дуже вигідну пропозицію.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Це супермісяць спонукає вас переглянути свої цінності. Подумайте про зміну напрямку, в який ви вкладаєте свою енергію та сили.

Риби (19 лютого – 19 березня)

Зупиніться на мить і подумайте, чи у правильному напрямку йдете. Супермісяць для Риб – нагадування про те, що потрібно поважати свої потреби та не йти на надмірні компроміси. Це чудовий час, щоб кинути виклик самому собі.

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