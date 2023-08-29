Блакитний Місяць 30 серпня принесе великі зміни: чого чекати від супермісяця і про які заборони потрібно знати

Блакитний Місяць, який зійде в ніч проти середи, 30 серпня, є енергетично сильним явищем, яке багатьом подарує шанс змінити життя. Супермісяць у знаку Риб обіцяє пробудження прихованих талантів, нові можливості, але водночас викликає сильні емоційні "гойдалки".

За словами астрологів, Блакитний Місяць може стати "холодним" душем для тих, хто звик дивитися на світ у рожевих окулярах - зіткнення з реальністю викличе не найприємніші відчуття, але буде важливим уроком. Найбільше відчують вплив супермісяця уродженці знаку зодіаку Телець.

Блакитний Місяць, який за кольором буде звичайним, але названий так через відому фразу англійською мовою Once in a Blue Moon ("Одного разу при блакитному Місяці", що означає рідко або взагалі ніколи), буде сприятливим для креативних і творчих людей.

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Що можна робити в супермісяць

Супермісяць – найкращий час для творчості, проведення виставок та презентацій. Усі заходи пройдуть на ура і принесуть не лише визнання, а й гроші. Особливі можливості відкриються для письменників, художників, музикантів та фотографів – їм не можна прогаяти такий випадок, потрібно заявити про себе.

Всесвіт у Блакитний Місяць посилатиме людям підказки, в якому напрямку краще рухатися, тож варто прислухатися до своєї інтуїції. Можливі доленосні зустрічі – і не лише ділові, які обіцяють кар'єрне зростання, а й романтичні. У супермісяць неможливе стане можливим – і особливо це відчують водні знаки – Риби, Рак та Скорпіон.

Що не можна робити в Блакитний Місяць

Супермісяць принесе високу емоційну нестабільність, тому варто уникати гострих кутів у розмовах, щоб не зіпсувати стосунки раз і назавжди. Є велика ймовірність непорозуміння, і навіть невелика сварка загрожує перерости у великий скандал. Не варто у цей день брати додаткову роботу, а також вживати спиртне.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.