Великий успіх чи нещастя: що 'магічна' повня 1 серпня принесе всім знакам зодіаку

У вівторок, 1 серпня, буде незвичайна повня – вона збігається з супермісяцем, коли Місяць знаходиться в найближчій точці до Землі і виглядає яскравим і величезним. Пройде повня під знаком Водолія і принесе великі зміни. Дізнайтесь, що чекає саме на вас!

Овен (20 березня – 19 квітня)

Самотні Овни, швидше за все, зустрінуть свою другу половинку завдяки комусь із друзів. Їм потрібно бути відкритими до нових знайомств – повня принесе багато позитиву та радості.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцям повня обіцяє успіхи на роботі. Це час досягнень та слави. Варто максимально використовувати можливості, щоб просунутися кар'єрними сходами.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Близнюки можуть вирушити у незабутню пригоду – народжені під цим знаком будуть мотивовані пробувати щось нове та розширювати свій кругозір.

Рак (21 червня - 22 липня)

На Раків чекають зміни в особистому житті та фінансовому становищі. Їм потрібно правильно розподіляти свої кошти, інакше уродженці знаку можуть зіткнутися з великими проблемами.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Це буде щасливий час для Левів, особливо для самотніх, – цей вогняний знак зустріне свою другу половинку. Ті, хто вже у стосунках, можуть зважитися на шлюб або поповнення в сім'ї.

Діва (23 серпня – 21 вересня)

Цей земний знак має серйозніше ставитися до свого здоров'я – як психічного, так і фізичного. Дівам потрібно багато зробити під час повні, можливі великі неприємності.

Терези (22 вересня 22 жовтня)

Самотні Терези заведуть цікаві знайомства, які можуть перерости в бурхливий роман. Хороші новини отримають і ті, хто вже давно у стосунках.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Головною метою Скорпіонів буде ремонт будинку та зосередження уваги на сім'ї. Уродженці знаку чудово проведуть час із близькими.

Стрілець (22 листопада – 20 грудня)

Вогненний знак зодіаку вступить у найпродуктивнішу фазу року в серпні. Стрільці будуть сповнені ідей, які стосуються роботи, але ще важливішим є те, що вони незабаром зможуть вирушити в подорож.

Козеріг (21 грудня – 19 січня)

У фінансовому плані це найкращий час для Козерогів. Ви старанно працюватимете і пожинатимете плоди своїх зусиль: отримаєте підвищення або, можливо, навіть виграєте у лотерею.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Повня 1 серпня знаходиться в будинку Водолія, а значить, це час прояву цього повітряного знаку зодіаку. Водолій набуде впевненості та сили, необхідних для здійснення всіх особистих та професійних мрій.

Риби (19 лютого – 19 березня)

Цей мрійливий водяний знак має зробити перерву. Риби можуть почуватися трохи виснаженими. Варто розслабитись, щоб відновити енергію.

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