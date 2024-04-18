5 найцікавіших фактів про воду, які вас здивують

Вода є обмеженим, але життєво важливим ресурсом для всіх живих організмів, що володіє унікальними природними властивостями. UAportal підготував 5 неймовірних фактів про неї, які ви, можливо, ніколи не чули.

Вода і здоров'я

Підтримка стабільного водного балансу має вирішальне значення для належного функціонування серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту та нервової системи. Приблизно 80% усіх існуючих захворювань передаються через воду. За оцінками, близько 25 мільйонів людей у світі щороку піддаються хворобам, пов'язаних з цим цінним ресурсом.

Споживання

За рік ми споживаємо близько 60 тонн рідини. Раніше середньостатистична сім'я використовувала до 5 літрів води на день, тоді як сьогодні цей показник коливається від 20 літрів в Африці, до 100 літрів в Америці. За останні півстоліття у світі спалахнуло близько 20 локальних конфліктів за доступ до цього дорогоцінного ресурсу, а всього за всю історію було зафіксовано понад 500.

Типи води

Існує понад тисячу видів води, включаючи підземні, дощові, мінеральні та інші. Вони класифікуються на основі таких характеристик, як ізотопний склад водню, концентрація частинок солі, місцезнаходження та взаємодія з іншими компонентами. Найбільше води знаходиться у Фінляндії, за нею йдуть Канада та Нова Зеландія.

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Концентрація солі

Прісна вода містить менше 0,1% солі, в той час як морська вода може містити до 35%. На її жорсткість впливає наявність магнію і кальцію. Хімічні та фізичні властивості води залежать від солей лужноземельних металів.

Вода та інформація

Одним з найзагадковіших фактів про воду є її здатність зберігати інформацію. Водневий зв'язок з'єднує молекули в кластери, які потім утворюють клатрати. Ці елементи можуть бути перегруповані за будь-якого зовнішнього впливу, що свідчить про те, що вода зчитує і записує інформацію з навколишнього середовища.

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