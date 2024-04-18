Названо найкраще добриво для величезного врожаю кавунів

Кавуни відомі своєю примхливістю, тому для забезпечення урожаю великих та соковитих плодів, важливо не забувати про весняне підживлення. З появою перших квітів та зав’язей на ягодах настає час для їх підгодівлі.

Вибір правильних добрив є ключовим для забезпечення здорового росту кавунів та запобігання можливої шкоди. Про це розповідає "Главред".

Чим потрібно підгодовувати кавуни

Органічні та мінеральні добрива є життєво необхідними для цих плодів, особливо фосфорно-калійні, які зазвичай вносяться ще осінню.

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Однак, весняне підживлення також має велике значення.

Оптимальним вибором добрива для кавунів у відкритому ґрунті є використання гною, курячого посліду та деревного попелу. Ці органічні речовини сприяють збільшенню урожайності. Проте кожен вид підживлення має свої переваги та недоліки.

Так, деревний попіл багатий на фосфор, калій та інші корисні елементи, які сприяють росту та розвитку кавунів. Він може забезпечувати рослини необхідними поживними речовинами протягом тривалого часу. Проте, попіл містить невелику кількість азоту, що може бути недостатньо для формування зеленої маси рослин.

Натомість городники рекомендують використовувати гній великої рогатої худоби як добриво, оскільки він містить достатню кількість азоту та калію, що є важливим для здорового росту кавунів.

Використання попелу як добрива для кавунів

Деревний попіл є цінним джерелом мінералів, які залишаються після згоряння органічних матеріалів. Він відомий своїм високим вмістом калію, фосфору та вапна, а також містить близько 30 інших елементів, корисних для рослин.

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Щоб збагатити сотку землі, потрібно розподілити близько 10 кг деревного попелу. Його слід додавати під час оранки, переважно у сухому стані, перед посівом рослин.

Методи прискорення росту кавунів

Щоб сприяти швидкому розвитку кавунів, можна застосувати декілька ефективних методів. Один із них – регулярне обертання кавунів для рівномірного отримання сонячного світла, але це потрібно робити акуратно, щоб не зашкодити стеблу. Також важливо видаляти зайві батоги та своєчасно збирати плоди та квіти.

Краще виростити один великий та стиглий кавун, ніж багато маленьких та незрілих.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як виростити гігантські кавуни на своєму городі.

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