Величезна проблема всіх городників: названо шість способів, які допоможуть позбутися пирію без хімії

Для власників городу боротьба з бур’янами часто стає серйозним викликом. Пирій є одним із найбільш розповсюджених та непокірних бур’янів, який вирізняється своєю витривалістю та здатністю виживати в різноманітних умовах, включаючи засуху та морози.

Навіть невеликий шматочок його кореня може перетворитися на міцну рослину. Водночас, не всі дачники хочуть використовувати хімічні засоби для знищення бур’янів на своїх ділянках, пише ТСН.

Однак, попри труднощі, що виникають при боротьбі з пирієм, у цього бур’яну є вразливі місця. Він потребує багато світла і погано переносить тінь. Крім того, існують сидерати, які можуть ефективно витіснити пирій з ґрунту. До таких культур відносяться озиме жито, овес, пшениця, а також бобові рослини, як-от люпин, пелюшка та конюшина. Хоча існують хімічні засоби для боротьби з пирієм, їх безпека залишається предметом дебатів.

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Як позбутися від пирію на вашій земельній ділянці

1. Для ефективного контролю розростання пирію, багато садівників вдаються до ручного видалення. Цей метод є особливо доцільним для малих ділянок, де можливо виполоти бур’ян без великих зусиль. Важливо використовувати вила замість лопати, щоб мінімізувати пошкодження кореневої системи під час обробки землі, не перевищуючи глибину 20 см.

2. Інший підхід полягає у подрібненні кореневища пирію, яке можна виконати за допомогою мотоблоку або культиватора на невеликій глибині. Цей процес сприяє проростанню нових пагонів, які легше видалити з землі. Однак, цей метод може бути трудомістким і негативно впливати на структуру ґрунту та його мікрофлору. Щоб пом’якшити вплив, можна висадити сидерати, які є недружними до пирію, незабаром після обробки.

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3. Також можна регулярно підрізати пирій кожні 20 днів, щоб запобігти його швидкому розростанню, утримуючи висоту рослини до 10-15 см. Сенс полягає в тому, що для пирію є закономірність – чим густіший зелений чуб, тим міцніше коріння під землею.

4. Пирій не переносить затінок, тому ефективним методом його ліквідації є вкриття землі, де він росте, картоном чи чорною поліетиленовою плівкою на початку весни, яке залишається до кінця літа. Це дозволяє не лише знищити надземну частину, але й коріння.

5. Мульчування є ще одним методом для малих ділянок, який включає покриття землі мульчею або використання плоскоріза.

6. Для покращення структури ґрунту та боротьби з пирієм, корисно вирощувати на тій же ділянці сидеральні культури, такі як гречка. Коли вони виростуть, їх потрібно зрізати, але не прибирати з ділянки. Рекомендується додатково змішати зрізані рослини з такими рослинами, як гірчиця, рапс чи овес. Використання інших сидератів також сприятиме насиченню ґрунту азотом та запобіганню зростанню бур’янів. Після цього землю слід зволожити й залишити до настання осені. Вже восени рекомендується перекопати землю, що не тільки допоможе знищити пирій, але й зробить ґрунт більш рихлим.

В цілому, існує багато методів боротьби з пирієм, і вибір залежить від конкретних умов, таких як розмір ділянки, наявність часу та особистих вподобань.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав про три рослини, які допоможуть позбутися бур'яну на дачі.

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