Три способи без хімії 'вбити' надокучливий плющ, який розрісся на садибній ділянці

Отруйний плющ – це поширена проблема для садівників. Смола, що міститься в соку рослини токсична і викликає важкі ураження шкіри або легенів, якщо ви її спалюєте.

Відео дня

Існує кілька методів, щоб позбутися цього бур'яну, включаючи саморобні засоби, витягування та задушення рослини-шкідника. Видання Southern Living взяло коментар у досвідченого садівника, який розповів про методи, що дозволять позбутися плюща без агресивної хімії, яка може пошкодити інші рослини в саду.

Можливо, вас також зацікавить: Пиво, яйця та вазелін: як ці продукти "воюють" проти слимаків та равликів

1. Саморобний засіб для знищення бур'янів:

Змішайте літр води, склянку солі, столову ложку миючого засобу для посуду та столову ложку оцту. Потім потрібно обприскати всю рослину. Цей метод може вимагати терпіння та повторних процедур.

2. Витягування:

Витягування може бути ефективним для невеликих рослин, але важливо видалити всі підземні рештки плюща. Захистіть себе: надягніть садові рукавички, одягніть кофту довгими рукавами, штани, шкарпетки – аби плющ не торкався тіла, коли ви будете його "викорчовувати". Потім зріжте надземні стебла гострими ножицями. Коріння викопайте маленькою ручною лопатою. Утилізуйте частини рослин у міцних мішках для садового сміття, або викладіть зрізану рослину на сонці, аби вона засохла і не могла вкоренитися.

3. "Задушення":

Накрийте отруйний плющ великим пластиковим брезентом на тиждень. Дочекайтеся, щоб рослина побуріла та засохла. Потім зріжте наземні пагони й викорчуйте плющ.

Фахівець радить не спалювати та не компостувати отруйний плющ. Важливо під час робіт зі знищення плюща захищати шкіру.

Позбутися отруйного плюща може бути складно, але це можливо. Використовуйте метод, який найкраще підходить для вашої ситуації.

Раніше експерти порадили висаджувати насіння у старі губки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!