Жінки цих знаків зодіаку не вміють говорити про почуття: вони замкнуті в собі

Хоча жінки, зазвичай, більш емоційно відкриті, ніж чоловіки, деяким важко відкритися своєму партнеру. Особливо це стосується трьох уродженок зодіакального кола. За словами астрологів, йдеться про жінок Овнів, Близнюків та Левів.

Овен

Овни, як правило, соромляться почуттів. Ось чому вони ніколи в них не зізнаються. І коли хтось проявляє ініціативу і розповідає про прихильність до цього знаку зодіаку, жінка-Овен може йому подякувати, але навряд чи відповість взаємністю – доти, доки не буде впевнена у своїх почуттях. На жаль, з нею цього може ніколи не статися.

Близнюки

Близнюки не висловлюють свої почуття не через страх бути відкинутими, а через страх зобов'язань. Вони рідко готові до серйозних стосунків. Жінки-Близнюки також бояться, що хтось завдасть їм шкоди. Саме тому вони не бажають брати на себе ініціативу, а коли стосунки стають серйозними, тікають кудись подалі.

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Лев

Лев – самодостатній знак. Коли в нього жінки-Лева зав'язуються стосунки, вона почувається в клітці. Ось чому їй важко висловлювати свої почуття. Вона знає, що шлюб може порушити її почуття волі. Жінки-Леви тікають від усіх зобов'язань і часто вважають за краще прожити своє життя на самоті.

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