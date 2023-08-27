Виграш у лотерею, підвищення чи..? У вересні на ці знаки зодіаку чекає багатство

Вересень – досить складний час у фінансовому плані, оскільки сезон відпусток багатьох міг залишити без копійки в кишені. Однак серед усіх уродженців зодіакального кола є кілька щасливчиків, які не знатимуть проблем із грошима.

Овни, народжені в період з 21 березня до 20 квітня, можуть розраховувати на успіх у роботі. Варто спробувати поговорити з начальником про підвищення – є велика ймовірність, що він прихильно поставиться до вашого прохання.

Аналогічна ситуація у Раків (22 червня – 22 липня). За словами астрологів, на уродженців цього знаку чекає солідна квартальна премія чи підвищення. Пощастить і Близнюкам (23 травня – 21 червня). Є хороший шанс виграти в лотерею або отримати грошовий подарунок від родичів.

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Цим знакам зодіаку слід бути насторожі

Трохи гірша ситуація у Тельців (20 квітня – 22 травня) та Скорпіонів (23 жовтня – 21 листопада). Гороскоп на вересень припускає, що ці знаки зодіаку можуть мати деякі труднощі на роботі. Можливо, все ж таки варто взяти кілька днів відпустки, щоб відпочити, і на свіжу голову повернутися до професійних обов'язків?

Левам також слід бути обережними з витратами. Люди, народжені в період з 23 липня по 23 серпня, дуже амбітні, але у вересні їм слід трохи зменшити темп. Вони можуть швидко потрапити до петлі хаосу, внаслідок чого втратять концентрацію. Це може вплинути на роботу і, отже, на ваші шанси отримати підвищення.

Те саме стосується і Козерогів (22 грудня – 19 січня). Їм слід бути обережними, щоб не помилитися, адже це може закінчитися неприємною ситуацією на роботі.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.