Обираємо якісне куряче м'ясо: на що звернути увагу

При купівлі курячого м'яса для кожного важливо обрати найсвіжіше. UAportal дізнався, як колір, запах, пружність та знання про умови зберігання допоможуть обрати якісну курку.

Колір м'яса

При визначенні якості курячого м'яса важливо звернути увагу на його колір. Варто відзначити, що на поверхні курки не повинно бути слизу або надмірної вологості, які є ознаками того, що товар зіпсований. Свіже і якісне м'ясо повинно мати рожевий або світло-червоний колір.

Запах м'яса

Ще один спосіб визначити якість курячого м'яса – понюхати його. Свіжа курятина повинна мати нейтральний запах. Якщо ви відчуваєте кислий або неприємний аромат, краще не купувати таке м'ясо, оскільки це може свідчити про його зіпсованість. Крім того, зверніть увагу на будь-які сильні або різкі запахи, оскільки вони також можуть бути ознакою того, що курятина вже не свіжа.

Перевірка пружності

Якісне куряче м'ясо повинно мати волокнисту текстуру. При виборі курки натисніть на неї – вона повинно бути пружною. Уникайте курятини, яка є слизькою та занадто м'якою, оскільки це може свідчити про те, що вона зіпсувалася. Завжди перевіряйте, щоб шкірка птиці була гладенькою без синців і пошкоджень.

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Умови зберігання

Дуже важливо, щоб мʼясо зберігалося при правильній температурі. Купуючи курку, переконайтеся, що вона добре охолоджена. Вибирайте куряче м'ясо, яке гарно упаковане і знаходиться в холодильнику окремо від інших сирих продуктів.

Перевірте термін придатності

Наостанок, завжди перевіряйте термін придатності на упаковці, щоб переконатися, що ви купуєте свіже куряче м'ясо. Уникайте купувати продукти, термін придатності яких має скоро закінчитись.

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