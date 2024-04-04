Безпрограшний варіант ароматної вечері: приготуйте курку в медово-соєвому маринаді
Коли потрібно швидко нагодувати сім’ю, куряче м’ясо стає справжнім порятунком. Чудовим варіантом можуть стати запечені до золотистої скоринки курячі стегна, які порадують своїм ароматом прямо з духовки.
Завчасне маринування курки дозволить вам скоротити час на підготовку. Чудовим варіантом рецепту для вечері поділився сайт "Доброта".
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Нам знадобиться:
- курячі стегна — 10 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- мелений перець — 0,5 ч. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- часник — 3 зуб.;
- борошно — 80 г
Спосіб приготування:
- Змішайте борошно з паприкою, потім обваляйте в ній кожне куряче стегно.
- Розкладіть їх на деко, покрите пергаментним папером.
- В іншій ємності поєднайте соєвий соус, мед та вичавлений часник, і рівномірно розподіліть отриману суміш по стегнах, після чого накрийте їх фольгою.
- Запікайте в духовці, нагрітій до 200°C, протягом 30 хвилин.
- Після цього зніміть фольгу і продовжуйте запікання ще 15 хвилин для досягнення золотистої скоринки.
Смачного!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати тушковану курку в сметанному соусі.
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