Безпрограшний варіант ароматної вечері: приготуйте курку в медово-соєвому маринаді

Коли потрібно швидко нагодувати сім’ю, куряче м’ясо стає справжнім порятунком. Чудовим варіантом можуть стати запечені до золотистої скоринки курячі стегна, які порадують своїм ароматом прямо з духовки.

Відео дня

Завчасне маринування курки дозволить вам скоротити час на підготовку. Чудовим варіантом рецепту для вечері поділився сайт "Доброта".

Читайте також: Як приготувати салат з макаронами замість гарніру

Нам знадобиться:

курячі стегна — 10 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

мелений перець — 0,5 ч. л.;

мед — 1 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

часник — 3 зуб.;

борошно — 80 г

Спосіб приготування:

Змішайте борошно з паприкою, потім обваляйте в ній кожне куряче стегно. Розкладіть їх на деко, покрите пергаментним папером. В іншій ємності поєднайте соєвий соус, мед та вичавлений часник, і рівномірно розподіліть отриману суміш по стегнах, після чого накрийте їх фольгою. Запікайте в духовці, нагрітій до 200°C, протягом 30 хвилин. Після цього зніміть фольгу і продовжуйте запікання ще 15 хвилин для досягнення золотистої скоринки.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати тушковану курку в сметанному соусі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!