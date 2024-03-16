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Розкішна вечеря: як приготувати тушковану курку в сметанному соусі

Ігор Романько

Як правильно тушкувати курку в сметані

Хто сказав, що смачно – це завжди складно? Цей рецепт тушкованої курки в сметані доводить зворотнє! Прості інгредієнти, трохи часу – і ви насолоджуєтесь вишуканою стравою.

Рецептом поділились на сайті prostoway. Додайте гриби, овочі – буде ще ситніше та ароматніше. Замість сковороди використовуйте мультиварку – ще простіше. Експериментуйте зі спеціями – курка любить каррі, паприку, сушений часник.

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Що знадобиться:

  • 500 г курячого філе;
  • 3 ст. л. сметани;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • 1 цибулина;
  • свіжа зелень;
  • сіль, спеції за смаком.

Як готувати:

  1. Подрібнюємо цибулю та зелень, кидаємо в миску.
  2. Нарізаємо курку соломкою, додаємо до цибулі та зелені.
  3. Змішуємо з сметаною, лимонним соком, зеленню, сіллю та спеціями.
  4. Залишаємо маринуватися на кілька годин (чим довше, тим краще).
  5. Обсмажуємо на сковороді з оливковою олією під кришкою близько 20 хвилин.

Подаємо як самостійну страву або з будь-яким гарніром: макаронами, рисом, картоплею.

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