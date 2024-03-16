Розкішна вечеря: як приготувати тушковану курку в сметанному соусі

Хто сказав, що смачно – це завжди складно? Цей рецепт тушкованої курки в сметані доводить зворотнє! Прості інгредієнти, трохи часу – і ви насолоджуєтесь вишуканою стравою.

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Рецептом поділились на сайті prostoway. Додайте гриби, овочі – буде ще ситніше та ароматніше. Замість сковороди використовуйте мультиварку – ще простіше. Експериментуйте зі спеціями – курка любить каррі, паприку, сушений часник.

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Що знадобиться:

500 г курячого філе;

3 ст. л. сметани;

1 ст. л. лимонного соку;

1 цибулина;

свіжа зелень;

сіль, спеції за смаком.

Як готувати:

Подрібнюємо цибулю та зелень, кидаємо в миску. Нарізаємо курку соломкою, додаємо до цибулі та зелені. Змішуємо з сметаною, лимонним соком, зеленню, сіллю та спеціями. Залишаємо маринуватися на кілька годин (чим довше, тим краще). Обсмажуємо на сковороді з оливковою олією під кришкою близько 20 хвилин.

Подаємо як самостійну страву або з будь-яким гарніром: макаронами, рисом, картоплею.

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