Згадайте своє дитинство: найкращі мультфільми початку 2000-х

Протягом 2001-2005 років численні анімаційні фільми наповнювали глядачів радістю та викликали сльози на очах своїм незабутнім гумором та зворушливими історіями. UAportal поділився добіркою найкращих мультфільмів, які поєднують в собі сміх та емоції, зачаровуючи глядачів по всьому світу.

"Корпорація монстрів"

Рейтинг IMDB: 8.0/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 92 хвилини

Рік виробництва: 2001

Режисер: Піт Доктер

"Корпорація монстрів" – це анімаційна пригодницька комедія, дія якої відбувається в Монстрополісі, де монстри генерують енергію, лякаючи дітей. Історія розгортається навколо Саллі, монстра з великим серцем, та його одноокого найкращого друга Майка Вазовскі, які випадково впустили у свій світ людську дівчинку Бу. Разом Саллі та Майк повинні знайти спосіб повернути Бу додому, не розкриваючи людському світу існування монстрів.

"Ліло та Стіч"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 85 хвилин

Рік виробництва: 2002

Режисер: Кріс Сандерс, Дін Деблуа

"Ліло та Стіч" – це анімаційна комедія-пригода, що розповідає зворушливу історію молодої гавайської дівчинки Ліло, яка взяла собі в якості домашнього улюбленця пустотливого прибульця Стіча. Фільм досліджує міцний зв'язок між Ліло та Стічем, коли вони долають сімейні труднощі, розуміють розбіжності та справжнє значення слова "охана".

"У пошуках Немо"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік виробництва: 2003

Режисер: Ендрю Стентон, Лі Анкріч

"У пошуках Немо" – це анімаційна пригодницька комедія, що розповідає історію рибки-клоуна Марліна, який вирушає в небезпечну подорож на пошуки свого сина Немо, після того, як його виловив водолаз і помістив у акваріум. У супроводі забудькуватої, але надзвичайно доброї рибки Дорі Марлін стикається з різними перешкодами, досліджуючи глибини океану, наповнені незабутніми персонажами та цінними життєвими уроками.

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"Шрек 2"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 93 хвилини

Рік виробництва: 2004

Режисер: Ендрю Адамсон, Келлі Есбері

"Шрек 2" – це анімаційна фантастична комедія і продовження улюбленого мультфільму "Шрек". Історія починається з того, що Шрек і принцеса Фіона вирушають до Тридев'ятого царства, щоб познайомитися з батьками Фіони. Разом зі своїм вірним другом віслюком Шрек і Фіона стикаються з проблемами, коли батьки Фіони не схвалюють їхній шлюб.

"Мадагаскар"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 86 хвилин

Рік виробництва: 2005

Режисер: Ерік Дарнелл

"Мадагаскар" – це анімаційна пригодницька комедія, що розповідає про захоплюючі пригоди чотирьох тварин зоопарку – зебри Марті, лева Алекса, жирафа Мелмана та бегемота Глорії. Випадково потрапивши на Мадагаскар, тварини повинні прокладати свій шлях через дику природу, зустрічаючи унікальних персонажів і стикаючись з несподіваними викликами.

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