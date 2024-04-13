Чарівний світ мультфільмів чекає на вас: топ-5 найкращих анімаційних шедеврів

UAportal підготував добірку чарівних мультфільмів, що вийшли на екрани в період з 2013 по 2015 рік. Від незабутніх історій про самопізнання та дружбу до веселих комедій та гостросюжетних пригод – ці мультфільми подарують незабутні враження глядачам різного віку.

"Крижане серце"

Рейтинг IMDB: 7.4/10

Жанр: Анімація, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 102 хвилини

Рік виробництва: 2013

Режисер: Кріс Бак, Дженніфер Джейсон Лі

"Крижане серце" запрошує нас у величне королівство Аренделл, у якому розгортається чарівна історія двох королівських сестер, Ельзи та Анни. Ельза, обдарована магічною крижаною силою, випадково занурює королівство у вічну зиму. Сподіваючись зняти крижані чари, Анна вирушає в епічну подорож разом із торговцем льодом Крістофом, його вірним оленем Свеном та милим сніговиком Олафом. Разом вони долають підступні гори, зустрічаються з містичними тролями та отримують важливі уроки про любов, самовідданість та внутрішню силу.

"Літачки"

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 91 хвилина

Рік виробництва: 2013

Режисер: Клай Холл

"Літачки" запрошують нас у повітряну пригоду разом із Дасті Крофоппером, літаком для обприскування посівів з маленького містечка з великими мріями. Незважаючи на страх висоти, Дасті змагається з найкращими літаками світу у сповнених адреналіну повітряних перегонах навколо земної кулі. Дорогою він заводить несподівану дружбу з такими незабутніми персонажами, як легендарний ветеран війни Скіппер, зухвала Дотті та енергійний мексиканський літак Ель Чупакабра.

"Lego Фільм"

Рейтинг IMDB: 7.7/10

Жанр: Анімація, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік виробництва: 2014

Режисер: Філ Лорд, Крістофер Міллер

"Lego Фільм" переносить нас у досконало створений світ, повністю побудований з культових цеглинок Lego. У цій веселій і творчій пригоді звичайного будівельника Еммета приймають за пророкованого "Особливого" і він вирушає на чудову місію, щоб зупинити злого Лорда Бізнеса від склеювання всього всесвіту Lego. По дорозі Еммет об'єднує зусилля з лютим Вайлдстайлом, гумористичним Бетменом та безліччю відомих лего-персонажів, долаючи небезпечні перешкоди та пізнаючи справжню силу творчості та командної роботи.

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"Астерікс: Земля богів"

Рейтинг IMDB: 6.9/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія, сімейний

Країна виробництва:Франція, Бельгія

Тривалість: 85 хвилин

Рік виробництва: 2014

Режисер: Александр Астьє, Луї Кліші

"Астерікс: Земля богів" запрошує нас знову відвідати улюблене галльське село, де гармонії між римлянами та бунтівними галлами загрожує новий виклик. Юлій Цезар, сповнений рішучості підкорити Астерікса та його односельців, планує знищити їхній улюблений ліс, збудувавши на його місці розкішний римський житловий комплекс під назвою "Маєтки богів". Незважаючи на цей загрозливий план, Астерікс і його вірний друг Обелікс готові дати йому відсіч за допомогою чарівного зілля.

"Думками навиворіт"

Рейтинг IMDB: 8.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, сімейний

Країна виробництва: США

Тривалість: 95 хвилин

Рік виробництва: 2015

Режисер: Піт Доктер, Роналдо дель Кармен

"Думками навиворіт" запрошує нас у надзвичайну подорож у свідомість 11-річної дівчинки на ім'я Райлі. Керуючись її емоціями – радістю, сумом, гнівом, страхом і відразою – ми потрапляємо у внутрішній світ Райлі, у Штаб-квартиру, де рішення, спогади та емоції формують її життя. Коли Радість і Смуток вирушають у небезпечну мандрівку віддаленими сферами свідомості Райлі, ми стаємо свідками проникливих уроків про важливість прийняття всіх емоцій у процесі дорослішання.

Нагадаємо, ми розповіли про найкращі детективи.

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