Детективи, які не залишать вас байдужими: топ-5 найкращих фільмів

UAportal запрошує переглянути захоплюючу добірку детективних фільмів, які розкривають таємниці та інтриги, що не залишають байдужими нікого. Дізнайтеся, як розгортаються заплутані таємниці, розшифруйте загадкові підказки та відчуйте хвилюючу атмосферу напруження.

"Червоний горобець"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Детектив, трилер, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 140 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисер: Френсіс Лоуренс

"Червоний горобець" досліджує небезпечний світ шпигунства, коли Домініка, колишня балерина, яка стала шпигункою, вирушає в авантюрну подорож обману та виживання. Примусово відправлена до "Школи горобця", Домініка навчається мистецтву спокушання та маніпуляції, щоб викрити крота в російській розвідці.

"Нічні ігри"

Рейтинг IMDb: 7/10

Жанр: Детектив, комедія, містика

Країна виробництва: США

Тривалість: 100 хвилин

Рік виробництва: 2018

Режисери фільму: Джон Френсіс Делі

"Нічні ігри" розповідає про абсурдний, але захопливий світ друзів, які регулярно збираються на вечори ігор, щоб позмагатися між собою. Однак їхній звичайний безтурботний вечір настільних ігор швидко перетворюється на ніч, сповнену несподіваних поворотів, коли вечірка з таємничим вбивством стає жахливою реальністю.

"Метелик"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Детектив, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 133 хвилини

Рік виробництва: 2018

Режисер: Міхаель Ноер

"Метелик" переносить глядачів у жорстоку реальність тюремного життя, розповідаючи про переконливі спроби втечі Анрі Шаррьєра, помилково засудженого за вбивство у Парижі 1930-х років. Потоваришувавши з фальшивомонетником Луї Деґа, Шаррьєр укладає неймовірний союз, щоб спланувати зухвалу втечу з сумнозвісного Острова Диявола.

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"Ідеальна брехня"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Жанр: Детектив, кримінал, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 109 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Білл Кондон

"Ідеальна брехня" розкриває інтригуючу динаміку стосунків між Роєм Кортнеєм, чарівним аферистом, і Бетті Маклейш, багатою вдовою. Коли Рой обирає Бетті своєю наступною жертвою, їхні стосунки перетворюються на битву інтелектів, складний танець маніпуляцій і мінливих союзів.

"Кімната бажань"

Рейтинг IMDb: 6/10

Жанр: Детектив, драма, містика

Країна виробництва: Франція, Бельгія, Люксембург

Тривалість: 100 хвилин

Рік виробництва: 2019

Режисер: Крістіан Волкман

"Кімната бажань" запрошує глядачів у захопливу подорож за Кейт і Меттом, парою, яка знаходить незвичайну кімнату у своєму новому заміському будинку. Таємнича кімната виконує всі їхні бажання, але небезпечною ціною. Коли життя пари виходить з-під контролю, з глибин загадкової зали з'являються таємниці та непередбачувані наслідки.

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