Якщо набридли мелодрами: найкращі фільми про стихійні лиха

Втомилися від нудних мелодрам? Хочете відчути гострі емоції та зануритися у світ, де стихія кидає виклик людству? Тоді ця добірка для вас.

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Приготуйте попкорн і налаштуйтеся на моторошні, але неймовірно цікаві вечори. Ці два фільми про катастрофи вам точно сподобаються. Підбірку підготували на сайті kino.24tv.ua.

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1. "Землетрус" (2010, Китай)

Цей фільм розповідає про жахливу трагедію - Таншанський землетрус 1976 року, який забрав життя понад 200 000 людей.

Вас чекає:

Історія про складний вибір матері, яка має врятувати лише одне з двох своїх дітей.

32 роки страждань та емоцій, що розкривають справжню ціну людського життя.

Візуальні ефекти, які змусять вас відчути всю силу стихії.

2. "Глибоководний горизонт" (2016, США, Гонконг, Китай)

Цей захоплюючий трилер заснований на реальних подіях - вибуху нафтової платформи Deepwater Horizon 2010 року.

Ви побачите:

Наслідки жахливої катастрофи, що стала другою за масштабами екологічною трагедією в історії США.

Зірковий акторський склад, який додає емоційності та реалістичності історії.

Напружений сюжет, який триматиме вас у напрузі до самого кінця.

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