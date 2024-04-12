П'ять романтичних фільмів, які точно не залишать вас байдужими

UAрortal поділився п'ятьма романтичними фільмами початку 2010-х, які зроблять ваш вечір кіно незабутнім. Приготуйтеся до захопливої подорожі, сповненої кохання, сміху та незабутніх моментів.

"Кохання та інші ліки"

Рейтинг IMDB: 6.7

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 112 хвилин

Рік виробництва: 2010

Головний продюсер: Едвард Цвік

Фільм "Кохання та інші ліки" досліджує складну динаміку стосунків між Джеймі та Меґі, двома людьми, які мандрують світом фармацевтичних продажів та ранніх стадій хвороби Паркінсона. Їхні життя переплітаються з пристрастю, гумором і несподіваними поворотами. Протистоячи власній невпевненості та перешкодам, вони також відкривають для себе перетворюючу силу кохання.

"Їсти, молитися, кохати"

Рейтинг IMDB: 5.8

Жанр: Драма, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 133 хвилини

Рік виробництва: 2010

Головний продюсер: Райан Мерфі

У фільмі "Їсти, молитися, кохати" Ліз Ґілберт вирушає у подорож самопізнання та особистісної трансформації після болісного розлучення. Вона вирушає на пошуки радості, рівноваги та гастрономічних насолод в Італії, духовного спокою в Індії та кохання на Балі. Протягом своєї подорожі Ліз зустрічає цікавих людей і вчиться самоаналізу.

"Турист"

Рейтинг IMDB: 6.0

Жанр: Пригоди, комедія, кримінал, романтика

Країна виробництва: США, Франція, Італія

Тривалість: 103 хвилини

Рік виробництва: 2010

Головний продюсер: Грем Кінг

Фільм "Турист" розповідає про Френка, американського туриста, який подорожує Венецією, та Елізу, фатальну жінку, яка втягує його в павутиння інтриг і хибних очікувань. Серед мальовничих пейзажів, захопливих автомобільних погонь і несподіваних поворотів сюжету Френк та Еліза опиняються у захопливій боротьбі за життя.

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"Отже, війна"

Рейтинг IMDB: 6.3

Жанр: Комедія, романтика, екшн

Країна виробництва: США

Тривалість: 103 хвилини

Рік виробництва: 2012

Головний продюсер: МакГ

"Отже, війна" розповідає про двоє найкращих друзів і секретних агентів. Вони змагаються за прихильність однієї жінки, Лорел, яка є для них єдиною. Вступаючи у веселу та безкомпромісну боротьбу, використовуючи свої шпигунські навички, щоб саботувати побачення один одного, вони змушені поставити під сумнів моральність своїх вчинків і з'ясувати, що насправді має значення у пошуках кохання.

"Великий Ґетсбі"

Рейтинг IMDB: 7.2

Жанр: Драма, романтика

Країна виробництва: Австралія

Тривалість: 143 хвилини

Рік виробництва: 2013

Головний продюсер: Баз Лурманн

Фільм "Великий Ґетсбі", знятий за мотивами класичного роману Ф. Скотта Фіцджеральда, переносить глядачів у бурхливі 1920-ті роки, де Джей Ґетсбі, таємничий мільйонер, влаштовує розкішні вечірки в пошуках свого втраченого кохання, Дейзі Б'юкенен.

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