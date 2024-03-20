Чарівні істоти та сильні героїні: фентезі, про які варто знати кожному

Приготуйтеся вирушити в кінематографічну подорож, сповнену любові, магії та відваги. UAportal розповів про п'ять фентезійних фільмів, випущених з 2015 по 2018 роки. Від зворушливих казок до захопливих пригод – ці фільми вразять уяву та надихнуть глядачів на нові звершення.

Відео дня

"Життя і мета собаки"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Пригоди, комедія, драма

Країна виробництва: США, Індія

Тривалість: 100 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Ґевін Полоне

Фільм "Життя і мета собаки" розповідає про зворушливу подорож собаки на ім'я Бейлі, що здатна реінкарнувати. Протягом кількох життів Бейлі потрапляє в життя різних людей, даруючи їм любов, радість і товариство. Від вірного службового собаки до милого домашнього улюбленця, кожне життя дає Бейлі цінні уроки про любов, вірність і стосунки між людьми.

"Фантастичні звірі та де їх шукати"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Пригоди, сімейний, фентезі

Країна виробництва Великобританія, США

Тривалість:: 133 хвилини

Рік: 2016

Головний продюсер: Девід Гейман

Ньют Скамандер, маг-зоолог, прибуває до міста з чарівною валізою, повною фантастичних істот, проте коли деякі з них тікають, починається хаос, що загрожує таємному магічному товариству. Ньют об'єднується з новими друзями, зокрема з пекарем-нечаклом і рішучим аврором, щоб визволити істот. Розкриваючи зловісну змову за участю темних сил, вони стикаються як з магічними монстрами, так і з людськими стереотипами.

Читайте також: Ці картини піднімуть настрій вам та вашій половинці: підбірка романтичних фільмів

"Диво-жінка"

Рейтинг IMDb: 7.4/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фентезі

Країна виробництва: США, Китай, Гонконг

Тривалість: 141 хвилина

Рік: 2017

Головний продюсер: Бонні Кертіс

Під час Першої світової війни Діана, принцеса амазонок, залишає свій захищений острів, щоб битися пліч-о-пліч з людьми. Розкриваючи свої справжні сили і приймаючи своє призначення Диво-жінки, вона несе надію і любов у розпал війни. Завдяки своїй непохитній рішучості та співчуттю Діана стає символом мужності та натхнення.

"Відьма"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Драма, Жахи, Містика

Країна виробництва: США, Канада, Великобританія, Бразилія

Тривалість: 92 хвилини

Рік: 2015

Головний продюсер: Ральф Інесон

Ця моторошна історія, що розгортається у Новій Англії 17-го століття, розповідає про пуританську сім'ю, яку вигнали з плантації. Коли вони оселяються біля величезного і зловісного лісу, там починають з'являтися темні сили, що призводить до низки незрозумілих і тривожних інцидентів.

"Форма води"

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Жанр: Пригоди, драма, фентезі

Країна виробництва: США

Тривалість: 123 хвилини

Рік: 2017

Головний продюсер: Гільєрмо дель Торо

Дія фільму розгортається на початку 1960-х років, коли Еліза, німа прибиральниця, встановлює стосунки з таємничою земноводною істотою, яку утримують в ув'язненні на урядовому об'єкті. Коли їхні стосунки починають міцніти, Еліза ризикує всім, щоб визволити істоту з неволі та захистити її від тих, хто хоче використати її здібності.

Нагадаємо, ми розповідали про найкращі мотиваційні фільми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!