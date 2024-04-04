Веселі та цікаві пригоди: мультфільми, які слід дивитися всією родиною

UAportal підготував добірку з п'яти мультфільмів 2004-2007 років. Від кумедних тварин, що розмовляють, до милих роботів-компаньйонів – ці фільми розважать глядачів своїми незабутніми персонажами та веселими пригодами.

"Шрек 2"

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 93 хвилини

Рік: 2004

Головний продюсер: Джеффрі Катценберг

У фільмі "Шрек 2" розповідається про чарівного людожера Шрека та його подорож після одруження з принцесою Фіоною. Шрек і Фіона відвідують Тридев'яте королівство, щоб познайомитися з батьками Фіони, але все швидко ускладнюється, коли вони дізнаються, що її батьки не надто привітно ставляться до зятя-людожера. З допомогою своїх вірних друзів, серед яких Осел і Кіт у чоботях, Шрек повинен подолати сімейні проблеми і врятувати Тридев'яте царство від небезпечної Феї-Хрещеної.

"Мадагаскар"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 86 хвилин

Рік: 2005

Головний продюсер: Мірей Сорія

Фільм розповідає про групу милих тварин, які тікають з ув'язнення в зоопарку Центрального парку і вирушають у несподівану пригоду до диких лісів Мадагаскару. На чолі з зеброю Марті, левом Алексом, жирафом Мелманом і бегемотихою Глорією група стикається з різними проблемами і переживає новий досвід у боротьбі за виживання в дикій природі.

"Роботи"

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 91 хвилина

Рік: 2005

Головний продюсер: Джеррі Девіс

У світі, повністю заселеному роботами, молодий та амбітний робот на ім'я Родні Копперботтом мріє стати винахідником. Він вирушає у подорож до Міста роботів, щоб здійснити свою мрію, але після прибуття дізнається про злий задум мегакорпорації підкорити всіх роботів і замінити їх на новіші моделі. За допомогою своїх нових друзів Родні повинен знайти спосіб врятувати своїх побратимів-роботів і знищити корпоративного лиходія.

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"Бі Муві: Медова змова"

Рейтинг IMDb: 6.1/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 91 хвилина

Рік: 2007

Головний продюсер: Джеррі Сайнфелд

Баррі Б. Бенсон, молода й амбітна бджола, який щойно закінчив коледж, розчарований перспективою пов'язати своє життя з виробництвом меду. Вийшовши з вулика, він зав'язує дивну дружбу з людиною-флористом на ім'я Ванесса. Коли їхня дружба міцнішає, Баррі відкриває для себе шокуюче одкровення про експлуатацію бджіл, через що він вирішує подати до суду, аби врятувати всю бджолину популяцію.

"Лісова братія"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Анімація, пригоди, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 83 хвилини

Рік: 2006

Головний продюсер: Бонні Арнольд

Фільм розповідає про групу лісових мешканців на чолі з єнотом Джей-Джеєм, які опинилися поблизу приміського району. Незабаром вони відкривають для себе безліч харчів, доступних на людській території, але їхні дії викликають напругу у відносинах з людьми, які там живуть. Намагаючись виправити ситуацію і зберегти свій новий харчовий рай, Джей-Джей і його друзі повинні розробити план, як перехитрити людей і захистити свою лісну сім'ю.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про підбірку романтичних фільмів.

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