Три знаки зодіаку зроблять карколомну кар'єру: зірки на їхньому боці

Серед усіх уродженців зодіакального кола є три, які мають більше інших шансів зробити карколомну кар'єру. За словами астрологів, справа в особливій прихильності зірок – у Близнюків, Терезів і Козерогів виходитиме все, за що б вони не взялися.

Близнюки

Близнюки мають великий дар: вони можуть порозумітися з ким завгодно і на будь-яку тему. Це допомагає їм у роботі чи бізнесі, адже вони можуть не лише переконати клієнтів, а й швидше за інших врегулювати всі офіційні питання. Коли у них є можливість вести справи з людьми, які вищі за посадоою або заробляють більше, вони не сумують і зовсім не відчувають страху.

Терези

Терези мають виняткові аналітичні здібності. Вони вміють швидко і безпомилково робити висновки, при цьому мають незвичайну уяву. Завдяки цим навичкам уродженці знаку приречені на успіх. Багато хто заздрить не тільки положенню Терезів у суспільстві, але їх заробіткам. Однак уродженці знаку часто жертвують особистим життям заради успіхів у кар'єрі.

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Козеріг

Козероги – акули бізнесу. Вони завжди знайдуть хорошу нагоду заробити гроші. На жаль, уродженці знаку витрачають кошти легковажно на власні задоволення, замість інвестувати в бізнес або відкладати на пенсію. Втім, їм не знати бідності – удача завжди на боці Козерогів і навіть із неприємностей вони виходять зовсім без втрат.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.