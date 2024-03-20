Чи варто використовувати нікотинову кислоту для волосся: її переваги та недоліки

Нікотинова кислота може мати як позитивний, так і негативний вплив на волосся, впливаючи на такі фактори, як ріст, сила та стан шкіри голови. UAportal розповів про всі "за" та "проти" використання цього засобу.

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Плюси нікотинової кислоти для волосся:

Стимуляція росту волосся може бути досягнута за допомогою нікотинової кислоти шляхом посилення циркуляції крові в шкірі голови, що призводить до посиленої доставлення необхідних поживних речовин до волосяних фолікулів. В результаті волосся стає сильнішим і здоровішим.

Запобігання випадінню волосся – ще одна перевага нікотинової кислоти, оскільки вона зміцнює волосяні фолікули й зменшує ламкість, сприяючи тому, що волосся виглядає більш густим і менш тонким.

Нікотинова кислота сприяє загальному здоров'ю шкіри голови, зменшуючи запалення і створюючи сприятливе середовище для росту волосся.

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Мінуси нікотинової кислоти для волосся:

Подразнення шкіри голови, яке вона може викликати у деяких людей, є одним з потенційних недоліків використання нікотинової кислоти для волосся, що призводить до почервоніння, свербіння або навіть відчуття печіння.

Нікотинова кислота не є швидким засобом для прискорення росту волосся – для досягнення помітних результатів може знадобитися кілька тижнів або навіть місяців постійного застосування, що вимагає терпіння і відданості справі.

Надмірне використання нікотинової кислоти може призвести до сухості волосся та шкіри голови, що потенційно може призвести до ламкості та пошкодження волосся, якщо не буде забезпечено достатнього зволоження.

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