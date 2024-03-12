Шліфований чи нешліфований рис: який краще обрати для плову

Вибираючи рис для плову, важливо звернути увагу на його різновиди. UAportal підготував основні моменти, які слід враховувати обираючи між шліфованими і нешліфованими сортами.

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Текстура

Першим параметром, на який слід звернути увагу, є текстура зерна. Шліфований рис має більш гладку поверхню, в той час як нешліфований трохи жорсткіший.

Якщо для плову бажана більш м'яка текстура, то краще вибрати шліфований сорт. Однак, якщо ви бажаєте, щоб страва вийшла твердішою, тоді ідеальним варіантом буде нешліфований.

Поживна цінність

У шліфованого рису видалений зовнішній шар висівок, що призводить до зменшення кількості поживних речовин, таких як клітковина та вітаміни. На противагу цьому, нешліфоване зерно зберігає свій зовнішній шар, що робить його більш корисним для здоров'я та з більшим вмістом поживних речовин. Для тих, хто надає перевагу поживним властивостям плову, нешліфований рис буде кращим варіантом.

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Час приготування

Шліфований рис зазвичай готується швидше, ніж нешліфований, завдяки своїй більш гладкій текстурі. В умовах, коли потрібен швидкий результат, шліфований сорт є більш зручним вибором.

Однак для людей, які мають більше вільного часу і віддають перевагу більш традиційному способу приготування, що супроводжується більш насиченим смаком. Нешліфований вид зерна може бути кращим варіантом в даному випадку.

Тривалість зберігання

Один з ключових факторів, який слід враховувати – це зберігання. Нешліфований сорт має довший термін зберігання завдяки наявності зовнішнього шару висівок, який допомагає захистити крупу від псування. Якщо ви плануєте запастися рисом на тривалий період, нешліфований буде кращим варіантом.

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