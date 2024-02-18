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Як приготувати особливі млинці, вдвічі корисніші за звичайні: простий рецепт

Ігор Романько

Як зробити млинці з цільнозернового борошна

Любите млинці, але шукаєте більш корисний варіант? Спробуйте цей рецепт з цільнозернового борошна та сиром – він вас не розчарує.

Цей рецепт млинців з цільнозернового борошна з сиром, яким поділились на сайті prostoway – це чудовий спосіб поєднати смак та користь. Спробуйте його і насолоджуйтесь ароматною та ситною стравою.

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Секрет цих млинців:

  • Використання цільнозернового борошна, яке багатше на клітковину та поживні речовини, ніж біле борошно.
  • Додавання сиру, що робить млинці ситнішими та апетитнішими.

Інгредієнти:

  • Молоко – 100 мл
  • Сир – 25 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Борошно цільнозернове – 25 г
  • Зелень – 10 г
  • Розпушувач – ¼ ч. л.
  • Масло – 10 г
  • Сіль

Приготування:

  1. Натріть сир.
  2. Збийте яйця з молоком.
  3. Додайте до яєчно-молочної суміші трохи борошна, розпушувач, сіль, сир та подрібнену зелень. Ретельно вимішайте.
  4. Розігрійте сковороду та змастіть її маслом.
  5. Випікайте млинці на повільному вогні до золотистого кольору з обох боків.

Порада:

  • Для більш ситного варіанту можна додати до тіста тертий твердий сир або подрібнену шинку.
  • Подавайте млинці зі сметаною, йогуртом, вашим улюбленим соусом або просто зі свіжими овочами.

Смачного!

Переваги цільнозернових млинців:

  • Більш багаті на клітковину, що сприяє травленню та дає відчуття ситості.
  • Містять більше вітамінів та мінералів, ніж млинці з білого борошна.
  • Мають нижчий глікемічний індекс, що робить їх більш корисними для людей з цукровим діабетом.

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