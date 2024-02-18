Як приготувати особливі млинці, вдвічі корисніші за звичайні: простий рецепт

Любите млинці, але шукаєте більш корисний варіант? Спробуйте цей рецепт з цільнозернового борошна та сиром – він вас не розчарує.

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Цей рецепт млинців з цільнозернового борошна з сиром, яким поділились на сайті prostoway – це чудовий спосіб поєднати смак та користь. Спробуйте його і насолоджуйтесь ароматною та ситною стравою.

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Секрет цих млинців:

Використання цільнозернового борошна, яке багатше на клітковину та поживні речовини, ніж біле борошно.

Додавання сиру, що робить млинці ситнішими та апетитнішими.

Інгредієнти:

Молоко – 100 мл

Сир – 25 г

Яйце – 1 шт.

Борошно цільнозернове – 25 г

Зелень – 10 г

Розпушувач – ¼ ч. л.

Масло – 10 г

Сіль

Приготування:

Натріть сир. Збийте яйця з молоком. Додайте до яєчно-молочної суміші трохи борошна, розпушувач, сіль, сир та подрібнену зелень. Ретельно вимішайте. Розігрійте сковороду та змастіть її маслом. Випікайте млинці на повільному вогні до золотистого кольору з обох боків.

Порада:

Для більш ситного варіанту можна додати до тіста тертий твердий сир або подрібнену шинку.

Подавайте млинці зі сметаною, йогуртом, вашим улюбленим соусом або просто зі свіжими овочами.

Смачного!

Переваги цільнозернових млинців:

Більш багаті на клітковину, що сприяє травленню та дає відчуття ситості.

Містять більше вітамінів та мінералів, ніж млинці з білого борошна.

Мають нижчий глікемічний індекс, що робить їх більш корисними для людей з цукровим діабетом.

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