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Рецепти

Сподобається навіть дітям: рецепт курячого супу з рисом

Ціхоцька Марія

Сподобається навіть дітям: рецепт курячого супу з рисом

Курячий суп - це смачна і поживна страва, яка ідеально підходить для холодних днів. Соковитий батат і жасминовий рис у ароматному курячому бульйоні з імбиром - це поєднання, яке неодмінно сподобається вам і вашим близьким. Рецептом поділився портал Shuba.

Інгредієнти

  • 2 л води
  • 1 кг курячих стегон з гомілкою
  • 100 г рису жасмин
  • 4 зубчики часнику
  • 30 г імбиру
  • Сіль за смаком
  • 2 шт. батата
  • 30 мл соку лимона
  • 30 мл соєвого соусу
  • 10 г свіжої кінзи
  • Чорний мелений перець за смаком

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Приготування

  1. З курячих стегон зніміть шкіру, промийте і покладіть у велику каструлю. Налийте воду і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть на маленькому вогні 30 хвилин.
  2. Рис промийте в кількох водах. Очистіть часник і імбир, поріжте тонкими слайсами. Батат очистіть і наріжте кружечками.
  3. Додайте у бульйон рис, часник, імбир і сіль. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до середнього і варіть, іноді помішуючи, 10 хвилин, поки рис не набухне.
  4. Додайте у каструлю батат і готуйте на середньому або повільному вогні, періодично помішуючи, поки суп не загусне, а батат і рис не стануть м'якими (15-20 хвилин).
  5. Курячі стегна перекладіть у миску, від'єднайте м'ясо від кісток і подрібніть. Покладіть м'ясо назад у каструлю. Додайте лимонний сік, соєвий соус і сіль за смаком. Доведіть до кипіння і вимкніть вогонь.
  6. Розлийте готовий суп по тарілках, посипте свіжою кінзою і чорним перцем.

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