Сподобається навіть дітям: рецепт курячого супу з рисом
Курячий суп - це смачна і поживна страва, яка ідеально підходить для холодних днів. Соковитий батат і жасминовий рис у ароматному курячому бульйоні з імбиром - це поєднання, яке неодмінно сподобається вам і вашим близьким. Рецептом поділився портал Shuba.
Інгредієнти
- 2 л води
- 1 кг курячих стегон з гомілкою
- 100 г рису жасмин
- 4 зубчики часнику
- 30 г імбиру
- Сіль за смаком
- 2 шт. батата
- 30 мл соку лимона
- 30 мл соєвого соусу
- 10 г свіжої кінзи
- Чорний мелений перець за смаком
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Приготування
- З курячих стегон зніміть шкіру, промийте і покладіть у велику каструлю. Налийте воду і поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть на маленькому вогні 30 хвилин.
- Рис промийте в кількох водах. Очистіть часник і імбир, поріжте тонкими слайсами. Батат очистіть і наріжте кружечками.
- Додайте у бульйон рис, часник, імбир і сіль. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь до середнього і варіть, іноді помішуючи, 10 хвилин, поки рис не набухне.
- Додайте у каструлю батат і готуйте на середньому або повільному вогні, періодично помішуючи, поки суп не загусне, а батат і рис не стануть м'якими (15-20 хвилин).
- Курячі стегна перекладіть у миску, від'єднайте м'ясо від кісток і подрібніть. Покладіть м'ясо назад у каструлю. Додайте лимонний сік, соєвий соус і сіль за смаком. Доведіть до кипіння і вимкніть вогонь.
- Розлийте готовий суп по тарілках, посипте свіжою кінзою і чорним перцем.
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