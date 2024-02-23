Секрет в технології приготуванні тіста: як зробити ідеальні млинці

Млинці – це не просто смачна страва, а й справжня кулінарна класика, яка подобається дорослим і дітям. Сьогодні ми поділимося з вами секретом приготування ідеального тіста для млинців "Все по одній", яке легко запам'ятати і яке завжди вдається.

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Спробуйте цей простий рецепт з сайту noviydoctor, і ви зможете приготувати пухкі млинці та ажурні млинці "Преміум", які здивують вас своїм смаком і ароматом.

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Проста пропорція "Все по одній":

1 частина борошна (стакан 330-350 мл)

(стакан 330-350 мл) 1 частина молока (холодного або з холодильника)

(холодного або з холодильника) 1 яйце

1 столова ложка цукру

1 щіпка солі

Для млинців "Преміум":

1 неповна чайна ложка розпушувача

1 столова ложка олії

Для тонких млинців з дірочками:

1 неповна чайна ложка соди

Приготування:

1. Пересипте борошно в миску, додайте цукор, сіль, яйце і перемішайте.

2. Для млинців "Преміум": додайте розпушувач, молоко, олію і збийте віночком до однорідної маси.

3. Для тонких млинців з дірочками: додайте кефір, перемішайте, додайте соду, ще раз перемішайте, потім влийте молоко, олію і збийте віночком.

4. Розігрійте сковороду, змастіть її олією.

5. Вилийте на сковороду трохи тіста, розподіліть його по дну.

6. Смажте млинці з двох сторін до золотистого кольору.

Поради:

Для товстих млинців використовуйте густе тісто.

Для тонких млинців з дірочками використовуйте рідке тісто.

Смажте млинці на середньому вогні.

Готові млинці можна змастити вершковим маслом, медом, варенням або подавати з вашими улюбленими начинками.

Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.

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