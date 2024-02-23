Секрет в технології приготуванні тіста: як зробити ідеальні млинці
Млинці – це не просто смачна страва, а й справжня кулінарна класика, яка подобається дорослим і дітям. Сьогодні ми поділимося з вами секретом приготування ідеального тіста для млинців "Все по одній", яке легко запам'ятати і яке завжди вдається.
Спробуйте цей простий рецепт з сайту noviydoctor, і ви зможете приготувати пухкі млинці та ажурні млинці "Преміум", які здивують вас своїм смаком і ароматом.
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Проста пропорція "Все по одній":
- 1 частина борошна (стакан 330-350 мл)
- 1 частина молока (холодного або з холодильника)
- 1 яйце
- 1 столова ложка цукру
- 1 щіпка солі
Для млинців "Преміум":
- 1 неповна чайна ложка розпушувача
- 1 столова ложка олії
Для тонких млинців з дірочками:
- 1 неповна чайна ложка соди
Приготування:
1. Пересипте борошно в миску, додайте цукор, сіль, яйце і перемішайте.
2. Для млинців "Преміум": додайте розпушувач, молоко, олію і збийте віночком до однорідної маси.
3. Для тонких млинців з дірочками: додайте кефір, перемішайте, додайте соду, ще раз перемішайте, потім влийте молоко, олію і збийте віночком.
4. Розігрійте сковороду, змастіть її олією.
5. Вилийте на сковороду трохи тіста, розподіліть його по дну.
6. Смажте млинці з двох сторін до золотистого кольору.
Поради:
- Для товстих млинців використовуйте густе тісто.
- Для тонких млинців з дірочками використовуйте рідке тісто.
- Смажте млинці на середньому вогні.
- Готові млинці можна змастити вершковим маслом, медом, варенням або подавати з вашими улюбленими начинками.
Раніше ми писали про те, чим замінити вершкове масло під час випікання.
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