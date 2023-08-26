Вересень подарує нові можливості: гороскоп на перший місяць осені для всіх знаків зодіаку

Вересень 2023 року виявиться доленосним місяцем для всіх уродженців зодіакального кола. Астрологи стверджують, що будуть великі зміни на краще – і ці можливості не можна втратити. Читайте детальніше, що чекає саме на вас.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Самотні уродженці цього знаку зодіаку нарешті знайдуть справжнє кохання. Вони зможуть довіритися другій половинці та почнуть будувати справді гармонійні стосунки.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези багато працюватимуть – їм надійдуть цікаві пропозиції, здатні кардинально змінити життя. Однак після ейфорії настане перша втома, не можна забувати про відпочинок.

Скорпіон (23 жовтня – 22 листопада)

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Скорпіони можуть змінити роботу чи місце проживання. І хоча буде страшно зробити такий крок, уродженці знаку впевнені, що настав час діяти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільці будуть закохані по вуха - самотні уродженці знаку зустрінуть людину, яка по-справжньому закрутить їм голову. І ця історія має всі шанси на хепі-енд.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Козероги можуть зробити кар'єрний ривок, про який давно мріяли. Уродженцям знаку варто відпустити страхи та рухатися до мети – все вийде.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Перед уродженцями цього знаку зодіаку відкриються перспективи кар'єрного зростання – їм потрібно використати можливості, які дарує доля. Доходи помітно зростуть.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Риби підбиватимуть підсумки своїх досягнень і будуватимуть плани на майбутнє. На них чекають зміни як на роботі, так і в особистому житті. Але насамперед варто подбати про своє здоров'я.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Овни зможуть здійснити свою давню мрію, чого б вона не стосувалася. Для уродженців знаку настає сприятливий час, коли виходитиме все.

Телець (20 квітня – 21 травня)

Тельці відчують явну потребу зменшити швидкість і відпочити. Медитація, йога, прогулянки, зміна раціону харчування – це саме те, що їм потрібно у вересні.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків чекають кардинальні зміни в особистому житті – мова може йти про шлюб, появу дитини або навпаки розлучення. Уродженцям знаку слід приймати виважені рішення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, які вміють із будь-якої ситуації вийти без втрат, вирішать у вересні безліч важких завдань. Більше того, вони заведуть знайомства, які знадобляться у майбутньому.

Лев (23 липня – 22 серпня)

На Левів у вересні чекають на великі пригоди – ймовірно, вони вирушать у подорож, про яку давно мріяли. Це подарує безліч яскравих емоцій.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.