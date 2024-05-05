Секрети вирощування кукурудзи: оптимальний час посадки для щедрого врожаю
Кукурудза вимагає ретельного врахування різних факторів, включаючи вибір насіння та час посіву. UAportal підготував рекомендації для вирощування даної культури.
Всупереч поширеній думці, ранній посів не завжди є найкращою стратегією для вирощування кукурудзи, оскільки надмірно холодні умови можуть перешкоджати її виживанню. Тому вибір відповідної дати має вирішальне значення.
Кукурудзу можна сіяти в середині травня або навіть у червні, при цьому перевага надається наступним дням за місячним календарем: 22–24, 30–31 травня; 1–3, 5–6, 10–11, 19–20, 26–30 червня.
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Забезпечення належної підготовки ґрунту та дотримання технологій вирощування також має важливе значення для успішного врожаю. Почніть з очищення посівної площі від бур'янів та будь-яких залишків з попереднього року.
Вибір високоякісного насіння відіграє важливу роль в отриманні врожаю. Зазвичай сходи кукурудзи з'являються через 7–11 днів після посіву. Перед посадкою перевірте якість зерна і викиньте дрібне, пошкоджене або знебарвлене насіння. Ті, що мають плями або потемніли, непридатні для вирощування.
Наступним важливим кроком є прогрівання насіння протягом приблизно п'яти днів. Це можна зробити, розклавши його в один шар під прямими сонячними променями або знайшовши інше тепле місце.
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