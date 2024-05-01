Милуватимуть око до осені: які квіти треба висадити у травні

Травень – не просто останній місяць весни, це й справжній розквіт сезону для садівників. Саме зараз настає ідеальний час, щоб прикрасити свої клумби яскравими квітами, які тішитимуть вас пишним цвітінням до глибокої осені. Про це пише ТСН.

Які ж квіти рекомендують експерти для висаджування у травні?

Чорнобривці: Ці невибагливі й неймовірно стійкі квіти – справжні фаворити українських садів. Вони невибагливі до ґрунту, рясно квітнуть на сонячних ділянках і дарують яскраві фарби з ранньої весни до пізньої осені.

Ці невибагливі й неймовірно стійкі квіти – справжні фаворити українських садів. Вони невибагливі до ґрунту, рясно квітнуть на сонячних ділянках і дарують яскраві фарби з ранньої весни до пізньої осені. Цинії: Ці сонячні красуні не уявляють собі літню клумбу без своїх пишних суцвіть. Цинії люблять поживний, добре зволожений ґрунт, але не переносять посухи. Тому регулярний полив та підживлення допоможуть їм розкритися у всій своїй красі.

Лаванда: Ця ароматна багаторічна рослина стане справжньою окрасою вашої сонячної ділянки. Її ніжні квіти не лише чарують око, але й наповнюють сад приємним ароматом.

Ця ароматна багаторічна рослина стане справжньою окрасою вашої сонячної ділянки. Її ніжні квіти не лише чарують око, але й наповнюють сад приємним ароматом. Шавлія: Посадіть цю рослину на сонячному місці з родючим ґрунтом, і вона щедро віддячить вам рясним цвітінням та неймовірним ароматом, який розноситиметься по всій окрузі.

Крім цих фаворитів, травень – чудовий час для висаджування квітів, які вирощують через розсаду:

Айстри

Братки

Тюльпани

Нарциси

Календула

Хризантеми

Волошки

Петунії

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А для любителів однорічних квітів травень пропонує:

Герань

Космеї

Фуксії

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити вертикальні клумби у себе вдома.

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