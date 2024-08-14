Секрети вирощування гігантських ягід: поради для отримання щедрого врожаю полуниці

Полуниця по праву завоювала своє місце серед улюблених ягід садівників, які прагнуть отримати щедрий врожай. UAportal підготував рекомендації, які допоможуть у тому, щоб кущі рясно плодоносили.

Пам'ятайте, що полуниця має низьку стійкість до холодної погоди, тому перед посадкою бажано дочекатися, поки ґрунт у верхньому шарі прогріється принаймні до 8-9 градусів тепла. Передчасна посадка може призвести до загибелі цих ніжних рослин.

При виборі ділянки для полуниці віддавайте перевагу чорнозему, супіщаному ґрунту або глинистому ґрунту, уникаючи пагорбів або долин, які можуть призвести до застою води або надмірного осушення.

Щоб правильно посадити полуницю, почніть з підготовки ґрунту. Перед тим, як висаджувати у відкритий ґрунт, перекопайте і розпушіть його, збагативши компостом або деревною золою з розрахунку 200 грамів на квадратний метр. Ця мінеральна добавка укріплює ґрунт, сприяючи здоровому росту та протистоянню потенційним шкідникам.

Перед посадкою рекомендується замочити коріння полуниці в антипаразитарному розчині. Така обробка допомагає запобігти поширеним хворобам рослин і захищає від шкідливих.

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Техніку посадки полуниці у відкритому ґрунті

Почніть з укорочення коріння кожної рослини полуниці приблизно до 20–25 сантиметрів. Окремі рослини можна висаджувати в один ряд, залишаючи між рядами проміжок до одного метра і розташовуючи кожен кущ на відстані 25–30 сантиметрів один від одного.

Висаджуючи рослини в підготовлені лунки, додайте столову ложку попелу в кожну ямку. Обережно покладіть корінь, не згинаючи його, переконавшись, що коренева лунка не заглиблена і не піднята над землею. Після посадки акуратно полийте і ущільніть ґрунт.

Після посадки забезпечте достатній полив, виливши 2–3 літри води під кожен кущ. Мульчування соломою, хвоєю або дрібною корою між рослинами допомагає запобігти росту бур'янів і зберігає важливу вологу. Для покращення оптимального вкорінення своєчасно обрізайте відгалуження полуниці під час росту.

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