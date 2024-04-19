Найдовше слово з 30 літер: топ-5 цікавих фактів про українську мову, які ви не знали

Українська мова є наймилозвучнішою мовою у світі. Вона багата унікальними словами та стилістичними прийомами. UAportal розповідає про найцікавіші факти про нашу солов'їну.

Кількість слів

Згідно з даними Національної Академії Наук України, сучасна українська мова налічує близько 256 тисяч слів. Цікаво, що українська мова має найбільшу спорідненість з білоруською – 84% спільного лексичного запасу, а також 70% та 68% спільних слів з польською та сербською відповідно. Що стосується російської мови, то з нею українська має 62% спільних слів.

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Зменшувально-пестливі форми

Одним з унікальних аспектів української мови є її використання зменшувальних форм слів. Навіть у слові "вороги" є зменшувально-пестлива форма, яка вживається у гімні України: "...згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

Найдовше слово

Найдовше слово в українській мові містить 30 літер! Спробуйте вимовити "дихлордифенілтрихлорметилметан", що є хімічним засобом боротьби зі шкідниками.

"Енеїда"

Українську мову було офіційно визнано літературною після видання "Енеїди" Івана Котляревського. Тому його вважають одним із творців сучасної української мови.

Популярна буква "п"

Українська мова часто використовує літеру "п", яка є найуживанішою в українському алфавіті і починає найбільшу кількість слів. За використанням букв серед словникового запасу найменше поширена буква "ф", яку зустрічаємо переважно у запозичених словах.

Нагадаємо, раніше ми розповіли, як правильно казати українською "творог".

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