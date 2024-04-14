Більше не використовуйте слово "творог": як правильно казати українською
Часто ми використовуємо слова, які здаються нам знайомими та очевидними, але насправді вони не є частиною української мови. Багато хто з нас навіть не підозрює про це, вважаючи, що їхня мова бездоганна.
Взяти хоча б слово "творог", яке, хоч і поширене, але відсутнє в українській лексиці. Про це свого часу розповідав доктор філологічних наук Олександр Пономарів у блозі для ВВС Україна, пише ТСН.
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Згідно зі словами мовознавця, слово "творог" в українській мові відповідає поняттю "сир".
В Україні словом "творог" часто називають домашній кисломолочний сир або, як ще кажуть, м'який сир, який є результатом кисломолочного бродіння, з якого видалена сироватка. У російській мові під "сиром" розуміють "твердий сир".
Слово "Творог" – це суржик (елементи двох або кількох мов, об'єднані штучно, без дотримання норм літературної мови), яке, на жаль, зустрічається у багатьох областях України.
Раніше ми писали про сім слів в українській мові, які часто вживають з помилкою.
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