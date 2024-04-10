Спробуйте вимовити з першого разу: названо три найдовші слова в українській мові

Українська мова містить близько 256 тисяч слів. Втім, враховуючи регіональні варіації, діалекти, а також спеціалізовані словники, які охоплюють історичну та фахову термінологію, загальна кількість слів може перевищити один мільйон. Це підтверджують дані Інституту української мови, що входить до складу Національної академії наук України.

Деякі слова в українській мові є надзвичайно складними для вимови та містять не один десяток букв, Знають про них лише одиниці, пише gazeta.ua.

Найдовші слова в українській мови

Було зафіксовано три найдовші терміни в українській мові:

Перше з них – "дихлордифенілтрихлорметилметан", що містить одразу 30 літер. Це офіційна назва хімічної речовини, що застосовується в боротьбі проти комах та інших шкідників. У минулому, цей інсектицид був популярним у домашньому вжитку та сільському господарстві. Однак через складність вимови, частіше використовувалася абревіатура ДДТ ("дуст"). Внаслідок токсичності та здатності до накопичення в організмі людини, використання цієї речовини заборонено в багатьох країнах.

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Найбільше слово, зареєстроване в Книзі рекордів України, складається з 31 літери. Це слово "рентгеноелектрокардіографічного".

Інший великий термін, що має цілих 38 літер – "а-фторсульфо-нилоксиалканперфторкарбонова кислота", був згаданий у виданні "Хімічна промисловість України".

Додаткові факти про українську мову

Одна з найбільших абревіатур в українській мові складається з одинадцяти символів: ЦНДІІТЕДМТП. Це скорочення для "Центрального науково-дослідного інституту інформації та техніко-економічних досліджень з матеріально-технічного постачання".

Найбільше слів в українській мові починається на літеру "П". Це також стосується й прізвищ. Найменш уживаною ж є літера "ф", її вживають переважно в запозичених словах.

Слово "бити" вирізняється великою кількістю синонімів, їх налічується аж 45.

Раніше ми писали про сім слів в українській мові, які часто вживають з помилкою.

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