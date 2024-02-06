Корисні поради: Чим замінити вершкове масло у рецептах

UAportal розповів про більш здорові альтернативи вершковому маслу в рецептах. Ці замінники не тільки пропонують різноманітні смаки, але й задовольняють потреби людей, які прагнуть зменшити загальний вміст жирів у своїх стравах.

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Яблучне пюре як замінник

Однією з простих замін вершкового масла в рецептах є використання яблучного пюре, особливо у випічці. Яблучне пюре надає вологу та злегка солодкуватий смак, що робить його чудовою заміною вершковому маслу в багатьох рецептах.

Використовуйте таку ж кількість яблучного пюре, як і вершкового масла. Яблучне пюре добре підходить для кексів і тортів, що є більш здоровою альтернативою.

Альтернатива пюре з авокадо

Пюре з авокадо може слугувати смачною та корисною заміною вершкового масла в багатьох рецептах. Кремоподібна текстура авокадо може імітувати насиченість вершкового масла, забезпечуючи подібний смак і вологість випічки.

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Використовуйте таку ж кількість пюре, як і вершкового масла, зазначену в рецепті. Авокадо містить поживні речовини, такі як корисні жири, клітковина та вітаміни, що робить його поживним вибором для випічки.

Кокосова олія

Ще однією корисною заміною вершкового масла є кокосова олія, особливо у рецептах з насиченим і яскравим смаком. Кокосова олія може мати легкий кокосовий аромат, який добре підходить для певних страв.

Найкраще використовувати нерафіновану кокосову олію для рецептів, щоб зберегти цей смак, а при заміні вершкового масла використовуйте її у співвідношенні 1:1. Кокосова олія також залишається твердою при кімнатній температурі, що робить її підходящим варіантом для рецептів, де необхідне тверде масло.

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