Ідеально до м’яса, риби та будь-якого гарніру: Як приготувати ніжну та апетитну підливу
Всі ми знаємо, що підливка може зробити будь-яку страву смачнішою. А якщо у вас є рецепт універсальної підливки, яка підходить до м'яса, риби, макаронів, гречки та інших гарнірів, то це просто знахідка!
Якщо у вас немає томатної пасти, ви можете використовувати свіжі помідори. Їх потрібно обдати окропом, щоб зняти шкірку, а потім подрібнити і протушкувати до утворення густої маси. Рецептом поділились на сайті sensatsiya.
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Інгредієнти:
- Рослинна олія – 1 ст. л.
- Вершкове масло – 1 ст. л.
- Борошно – 1 ст. л.
- Томатна паста – 1 ст. л. (або 2-3 стиглих помідора)
- Цукор – 1 ст. л.
- Вода – 500 мл
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Розігрійте на сковороді олію і додайте вершкове масло.
- Обсмажте в ньому борошно до золотистого кольору.
- Додайте томатну пасту (або подрібнені помідори) і цукор.
- Постійно помішуючи, влийте воду.
- Додайте сіль та перець за смаком.
- Доведіть до кипіння і варіть на повільному вогні до загустіння.
Порада:
- За бажанням ви можете додати в підливу гриби, цибулю, часник, зелень або інші спеції.
- Цю підливу можна використовувати для приготування м'ясних, рибних та овочевих страв.
- Смачного!
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