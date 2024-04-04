Чому не цвіте грошове дерево: як виправити ситуацію

UAportal зібрав кілька практичних рекомендацій, які допоможуть вам виростити грошове дерево. Дотримуючись цих простих, але ефективних порад, ви зможете забезпечити цвітіння вашої кімнатної рослини.

Світло

Якщо грошове дерево не цвіте, це може бути пов'язано з недостатньою кількістю сонячного світла. Щоб виправити це, переконайтеся, що рослина отримує щонайменше шість годин непрямого сонячного світла щодня.

Крім того, регулярне повертання рослини гарантує, що всі сторони отримують однаковий вплив сонячного світла, що сприяє здоровому росту.

Правильна техніка поливу

Неправильний полив також може перешкоджати цвітінню грошового дерева. Важливо ретельно поливати рослину, але давати ґрунту частково просохнути між поливами. Такий підхід запобігає загниванню коренів та іншим проблемам, пов'язаним з нестачею вологи.

Читайте також: Буде гарно рости: названо найкращі дні для висадки кукурудзи

Крім того, дуже важливо звертати увагу на якість води, оскільки хлорована вода може негативно вплинути на рослину. Використання фільтрованої або дистильованої може підтримувати оптимальні умови для процвітання і цвітіння грошового дерева.

Правильний ґрунт і добрива

Вибір правильного ґрунту і добрив має важливе значення для сприяння цвітінню грошових дерев. Вибір добре дренованої земельної суміші, яка забезпечує циркуляцію повітря в кореневій системі, має вирішальне значення. Внесення збалансованих добрив протягом вегетаційного періоду може забезпечити і поживні речовини для цвітіння.

Раніше команда UAportal розповідала, коли садити картоплю у квітні, щоб отримати багатий врожай.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!