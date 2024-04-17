Від перегонів до бандитських розборок: топ 5 бойовиків, які варто подивитися

UAportal розповів про топ п'ять екшн-фільмів з 2015 по 2019 роки. Від швидкісних втеч вулицями Атланти до смертельно небезпечних переслідувань постапокаліптичною пусткою – ці фільми пропонують різноманітні цікаві історії, які захоплять і розважать кожного глядача.

"На драйві"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Бойовик, кримінал, музика

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Едгар Райт

Фільм розповідає історію молодого і надзвичайно талановитого водія-втікача на ім'я Бебі. Він завжди слухає музику, щоб заглушити постійний дзвін у вухах, і змушений взяти участь у пограбуванні, яке може поставити під загрозу всіх, хто йому небайдужий. Зустрівши дівчину на ім'я Дебора, Бебі мріє втекти від злочинного життя і почати все спочатку.

"Шалений Макс: Дорога гніву"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Бойовик, пригоди, фантастика, трилер

Країна виробництва: Австралія, США

Тривалість: 120 хвилин

Рік: 2015

Головний продюсер: Джордж Міллер

Дія фільму розгортається на постапокаліптичній пустці навколо Макса Рокатанського, колишнього поліцейського, який об'єднує зусилля з Імператором Фуріозою, щоб втекти від тиранічного правління Безсмертного Джо. Їхня мета – перевезти групу жінок до безпечного притулку, відомого як "Зелене місце", поки їх переслідує Безсмертний Джо та його армія.

"Джентльмени"

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Жанр: Бойовик, комедія, кримінал

Країна виробництва: Великобританія, США

Тривалість: 113 хвилин

Рік: 2019

Головний продюсер: Ґай Річі

Фільм розповідає про британського наркобарона Міккі Пірсона, який керує кримінальною організацією з продажу марихуани. Коли він вирішує продати свою прибуткову наркоімперію, починається хаос, оскільки конкуруючі банди та окремі люди змагаються за те, щоб захопити контроль над цим злочинним бізнесом.

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"Аутсайдери"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Бойовик, біографія, драма, спорт

Країна виробництва: Франція, США

Тривалість: 152 хвилини

Рік: 2019

Головний продюсер: Джеймс Менголд

Фільм розповідає справжню історію американського автодизайнера Керрола Шелбі та безстрашного британського гонщика Кена Майлза. Разом вони борються з корпоративним втручанням, законами фізики та власними демонами, щоб створити революційний гоночний автомобіль для компанії Ford і перемогти домінуючу команду Ferrari на "24 годинах Ле-Мана" у 1966 році.

"Меґан Ліві"

Рейтинг IMDb: 7.1/10

Жанр: Біографія, драма, війна

Країна виробництва: США

Тривалість: 116 хвилин

Рік: 2017

Головний продюсер: Ґабріель Жеру-Табак

Фільм розповідає справжню історію Меган Леві, молодого капрала морської піхоти, та її подорожі разом із військовим собакою Рексом для виявлення саморобних вибухових пристроїв під час їхньої служби в Іраку. Завдяки своєму міцному зв'язку та відвазі вони рятують незліченну кількість життів, шукаючи порятунку та мети в хаосі війни.

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