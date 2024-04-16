Історії сповнені кохання: мелодрами, які варто подивитися кожному

UAportal підготував добірку з найкращих мелодрам 2018-2021 років. Дізнайтеся про захопливі історії п'яти надзвичайних фільмів, кожен з яких має особливий та інтригуючий сюжет, що залишить незабутнє враження.

"Емма"

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Жанр: Комедія, драма, романтика

Країна виробництва: Великобританія

Тривалість: 124 хвилини

Рік: 2020

Головний продюсер: Тім Беван

"Емма" – чарівна екранізація улюбленого роману Джейн Остін. Фільм розповідає про Емму Вудхаус, молоду та впливову жінку, яка залюбки сватає своїх подруг та втручається в їхнє особисте життя. Однак її останнє сватання призводить до несподіваних наслідків, внаслідок чого Еммі доводиться зіткнутися з власними почуттями.

"Народження зірки"

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Жанр: Драма, мюзикл, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 136 хвилин

Рік: 2018

Головний продюсер: Білл Гербер

Фільм "Народження зірки" розповідає про бурхливу історію кохання між досвідченим музикантом Джексоном Меном та артисткою Еллі. Коли кар'єра Еллі злітає вгору, їхні стосунки стикаються з особистими труднощами, залежністю та славою, ставлячи під сумнів їхній зв'язок та спільні мрії.

"Плюс один"

Рейтинг IMDb: 6.5/10

Жанр: Комедія, романтика

Країна виробництва: США

Тривалість: 99 хвилин

Рік: 2019

Головний продюсер: Бен Стіллер

"Плюс один" – це чудова романтична комедія про двох друзів Бена та Еліс, які погоджуються бути "плюс один" один одному на кількох весіллях. У міру того, як вони пізнають кохання, розбиті серця та власні заплутані почуття, їхня щира дружба починає переростати у щось більш неочікуване.

Також читайте: Цікаво дорослим та дітям: які мультфільми подивитись ввечері з родиною

"Локрична піца"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Комедія, драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 133 хвилини

Рік: 2021

Головний продюсер: Джоанна Селлар

Фільм розповідає історію про дорослішання, що відбувається у 1970-х роках у долині Сан-Фернандо. Історія розгортається навколо Гері Валентайна, 15-річного актора-початківця, та Алани Кейн, молодої жінки, яка орієнтується в музичній індустрії. Їхні незвичайні стосунки проходять через різні злети і падіння, розповідаючи про складнощі юності, амбіції та прагнення до мрій.

"Портрет дівчини у вогні"

Рейтинг IMDb: 8.1/10

Жанр: Драма, романтика

Країна виробництва: Франція

Тривалість: 121 хвилина

Рік: 2019

Головний продюсер: Бенедікт Куврер

Дія фільму "Портрет дівчини у вогні" розгортається у 18 столітті. Він розповідає про заборонене кохання, яке виникає між Маріанною, молодою художницею, та Елоїзою, майбутньою нареченою, що не бажає виходити заміж. У міру того, як їхні стосунки стають дедалі тіснішими, обидві жінки ставлять під сумнів суспільні норми і прагнуть реалізувати свої бажання та прагнення на тлі патріархального суспільства.

Нагадаємо, ми розповіли про 3 чудові комедії, які піднімуть вам настрій і створять затишну атмосферу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!