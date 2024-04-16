Історії сповнені кохання: мелодрами, які варто подивитися кожному
UAportal підготував добірку з найкращих мелодрам 2018-2021 років. Дізнайтеся про захопливі історії п'яти надзвичайних фільмів, кожен з яких має особливий та інтригуючий сюжет, що залишить незабутнє враження.
"Емма"
Рейтинг IMDb: 6.7/10
Жанр: Комедія, драма, романтика
Країна виробництва: Великобританія
Тривалість: 124 хвилини
Рік: 2020
Головний продюсер: Тім Беван
"Емма" – чарівна екранізація улюбленого роману Джейн Остін. Фільм розповідає про Емму Вудхаус, молоду та впливову жінку, яка залюбки сватає своїх подруг та втручається в їхнє особисте життя. Однак її останнє сватання призводить до несподіваних наслідків, внаслідок чого Еммі доводиться зіткнутися з власними почуттями.
"Народження зірки"
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Жанр: Драма, мюзикл, романтика
Країна виробництва: США
Тривалість: 136 хвилин
Рік: 2018
Головний продюсер: Білл Гербер
Фільм "Народження зірки" розповідає про бурхливу історію кохання між досвідченим музикантом Джексоном Меном та артисткою Еллі. Коли кар'єра Еллі злітає вгору, їхні стосунки стикаються з особистими труднощами, залежністю та славою, ставлячи під сумнів їхній зв'язок та спільні мрії.
"Плюс один"
Рейтинг IMDb: 6.5/10
Жанр: Комедія, романтика
Країна виробництва: США
Тривалість: 99 хвилин
Рік: 2019
Головний продюсер: Бен Стіллер
"Плюс один" – це чудова романтична комедія про двох друзів Бена та Еліс, які погоджуються бути "плюс один" один одному на кількох весіллях. У міру того, як вони пізнають кохання, розбиті серця та власні заплутані почуття, їхня щира дружба починає переростати у щось більш неочікуване.
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"Локрична піца"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Комедія, драма
Країна виробництва: США
Тривалість: 133 хвилини
Рік: 2021
Головний продюсер: Джоанна Селлар
Фільм розповідає історію про дорослішання, що відбувається у 1970-х роках у долині Сан-Фернандо. Історія розгортається навколо Гері Валентайна, 15-річного актора-початківця, та Алани Кейн, молодої жінки, яка орієнтується в музичній індустрії. Їхні незвичайні стосунки проходять через різні злети і падіння, розповідаючи про складнощі юності, амбіції та прагнення до мрій.
"Портрет дівчини у вогні"
Рейтинг IMDb: 8.1/10
Жанр: Драма, романтика
Країна виробництва: Франція
Тривалість: 121 хвилина
Рік: 2019
Головний продюсер: Бенедікт Куврер
Дія фільму "Портрет дівчини у вогні" розгортається у 18 столітті. Він розповідає про заборонене кохання, яке виникає між Маріанною, молодою художницею, та Елоїзою, майбутньою нареченою, що не бажає виходити заміж. У міру того, як їхні стосунки стають дедалі тіснішими, обидві жінки ставлять під сумнів суспільні норми і прагнуть реалізувати свої бажання та прагнення на тлі патріархального суспільства.
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