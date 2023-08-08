Осінь принесе погані новини трьом знакам зодіаку: на них чекає серйозний удар

Осінь 2023 стане непростим періодом для трьох уродженців зодіакального кола – вони можуть відчувати занепад сил, розчарування в житті і навіть депресію. Причиною стануть проблеми на роботі та в особистому житті, крім того, виникнуть деякі труднощі з грошима. За словами астрологів, у зоні ризику – Леви, Діви та Терези.

Лев – подбайте про свій бюджет

Восени Левам слід уважніше ставитися до свого гаманця. Літній відпочинок та нескінченні поїздки значно виснажили їхній бюджет, тому осінніми дощовими днями обов'язково перегляньте витрати. Загрожують уродженцям знаку і проблеми на роботі – справ побільшає, а зарплата не збільшиться. Левам доведеться або змиритися із ситуацією, або шукати нове місце.

Діва – приводів для смутку вистачатиме

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Восени Діви впадуть в апатію. Відсутність бажання щось робити негативно позначиться на роботі – уродженці знаку можуть провалити кілька важливих проектів, що не залишиться непоміченим начальством. Якщо ви хочете зберегти свою роботу, вам доведеться старанно працювати. Крім того, у стосунках з другою половинкою виникнуть розбіжності, які можуть завершитись навіть розривом.

Терези – втома і дратівливість

Восени Терези відчують втому. Літо було для них часом напруженої роботи. Коли інші відпочивали на курортах, уродженці знаку брали на себе їхні обов'язки, що дасться взнаки. Терези раптом зрозуміють, що живуть не тим життям, про яке давно мріяли. В особистому житті також виникнуть проблеми – уродженцям знаку можуть розбити серце. Розчарування у коханні стане для них болючим ударом.

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