Один знак зодіаку чекають нескінченні скандали восени: вересень може зруйнувати його життя

Один із дванадцяти знаків зодіаку відчує у вересні 2023 року, що земля буквально йде з-під його ніг. Все валитиметься з рук, а стосунки з другою половинкою стануть максимально напруженими: будь-яка дрібна сварка може виявитися останньою краплею і призвести до розриву.

За словами астрологів, "чорна смуга" чекає на Близнюків. Для уродженців знаку перший місяць осені виявиться дуже емоційним, вони не зможуть розібратися у своїх почуттях. Їм здаватиметься, що плани зруйновано і мріям уже ніколи не здійснитися.

Близнюки можуть закритися в собі, але це лише погіршить ситуацію. Негативні емоції зроблять їх дратівливими та сварливими, уродженці знаку почнуть зриватися на другій половинці і не лише. Вони можуть чіплятися до всього і провокувати скандали. Якщо у стосунках давно були проблеми, то розставання майже уникнути.

Відео дня

На роботі Близнюки можуть потрапити під гнів начальника, будуть проблеми і у стосунках із колегами. За спиною уродженців знаку можуть розпускати плітки або спробують їх підставити. У вересні вони відчують сповна, що таке справжні неприємності.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.