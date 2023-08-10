Молодик у Леві переверне життя чотирьох знаків зодіаку: на них чекають великі зміни

Молодик у Леві, який досягне піку 16 серпня 2023 року, змусить багатьох задуматися, чи в правильному напрямку вони рухаються. Цей період нагадає про те, що варто боротися за свою правду і не погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте.

За словами астрологів, великі зміни чекають на Тельців, Левів, Скорпіонів і Водоліїв. Їм потрібно бути відкритими до нових викликів та частіше прислухатися до свого серця.

Телець (19 квітня – 21 травня)

Молодик у Леві змусить вас взяти на себе іншу роль, ніж раніше - ви можете відкрити для себе новий шлях. Ви перестанете чекати нагод і почнете жити тим життям, про яке мріяли. Для деяких Тельців це означатиме переїзд. Що б не трапилося, чекайте, що загальна увага буде прикута до вас, але не турбуйтеся про це. Це ваш момент, щоб показати іншим, яка ваша правда. Чиніть по совісті.

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Лев (22 липня – 22 серпня)

Ви відчуєте приплив впевненості, ідеальний для чогось нового. Можливо, настав час змінити роботу чи зробити важливий крок у стосунках із другою половинкою. Левам вдасться реалізувати те, що тривалий час відкладали потім. Так що не соромтеся приймати рішення, думаючи про своє щастя. Починається "біла смуга".

Скорпіон (21 жовтня – 22 листопада)

Ближче до фази молодика ви отримаєте велику популярність. Ця фаза висвітлить ваш 10-й будинок кар'єри. Це ідеальний час, щоб розпочати проєкт, про який ви давно мріяли. Молодик навмисно виштовхне вас із вашої зони комфорту, адже у успіху є ціна. Однак це обіцяє великі прибутки в майбутньому. Також у одиноких з'явиться шанс знайти другу половинку.

Водолій (19 січня – 20 лютого)

Молодик у Леві зробить тему стосунків пріоритетною, Сонце та Місяць об'єднаються у вашому сьомому будинку. Лев – ваш зодіакальний контраст, тому ви можете почуватися некомфортно в його енергетиці, проте протилежні вібрації змусять вас змінити свою поведінку. У самотніх з'явиться шанс завести бурхливий роман, який переросте у тривалі стосунки, а ті, хто у парі, можуть наважитися на поповнення у сім'ї.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також стали відомі найнесприятливіші дні у серпні 2023 року. Найбільше неприємностей може звалитися на Терезів та Близнюків. Можливі великі фінансові втрати та розрив стосунків.